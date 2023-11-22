إليسا تقرر تصوير عدد من أغاني ألبومها الجديد بطريقة الفيديو كليب

تواصل الفنانة اللبنانية إليسا التحضيرات لألبومها الجديد الذي تتعاون فيه مع شركة "روتانا" بعد انتهاء الأزمة بينهما، بعد إغلاق أغنيتها الأخيرة "العقد"، منذ فترة من على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

مفاجآت في ألبوم إليسا الجديد

وقررت إليسا تصوير عدد من أغاني ألبومها الجديد بطريقة الفيديو كليب، والتي تتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد المقرر طرحه قريبًا مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين ومن ابرزهم محمد يحيى.

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وأكدت الفنانة اللبنانية إليسا أن المغني يجب أن يفكر أفكارًا خارج الصندوق لكي يقدم لجمهوره كل ما هو جديد ومختلف.

إليسا: التغيير مطلوب

وقالت إليسا في تصريحات تليفزيونية: “دائمًا لازم تفكر في قصص خارج الصندوق، حلو إنك تقدم شيء جديد بس ما تغيرش الهوية اللي العالم اتعود عليك بيها”.

وأضافت: "وأنا ما كنتش خايفة أقدم أغنية بتأويل على البيت ولا أغنية العقد، لأن أغنية العقد أغنية درامية بإيقاع راقص، والتغير حلو والجمهور تقبالها".

وكانت إليسا أحيت السبت الماضي حفلا في المملكة العربية السعودية على مسرح محمد عبده، بحضور جماهيري كبير ضمن فعاليات موسم الرياض.

حفل إليسا في السعودية

وغنت إليسا خلال الحفل عددا من أغنياتها الشهيرة من بينها “أنا وبس”، وسط تفاعل من الجمهور.

وتألقت إليسا بأغنية "أنا بتمايل على الـ Beat”، حيث إنها غنتها للمرة الأولى على المسرح بعد طرحها منذ فترة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ألبوم إليسا الجديد

وكانت إليسا، قد كشفت في وقت سابق عن موعد طرح ألبومها الجديد، بعد تأجيله عدة مرات وآخرها بسبب أحداث غزة، كاشفةً أسباب التأجيل.

في هذا السياق، قالت إليسا عن موعد طرح ألبومها الجديد خلال لقائها مع عرب وود: "مبحبش أدي توقعات.. وإن شاء الله بس ينزل الألبوم وتشوفوه وتتابعوه هتحبوه، بس مش دلوقتي، لأن الوقت مش مناسب للطرح".