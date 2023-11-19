إليسا: الجمهور السعودي ذواق ويستمتع بوجودي

إليسا، قالت الفنانة اللبنانية إليسا إن كل الجمهور في الوطن العربي يعني لها الكثير فما بال الجمهور السعودي.

وأضافت إليسا خلال لقاء قصير لها مع إذاعة روتانا على هامش حفلها بالأمس في موسم الرياض: كل الجمهور بيعني لي فما بالك بجمهور يستمتع بوجودي.. الجمهور السعودي جمهور سميع وذواق، وانظر كيف يتفاعل مع الفنان على المسرح في الحفلات.

كانت إليسا أحيت أمس حفلا في المملكة العربية السعودية على مسرح محمد عبده، بحضور جماهيري كبير ضمن فعاليات موسم الرياض.

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حفل إليسا في السعودية

وغنت إليسا خلال الحفل عددا من أغنياتها الشهيرة من بينها “أنا وبس”، وسط تفاعل من الجمهور.

وتألقت إليسا بأغنية "أنا بتمايل على الـ Beat”، حيث إنها غنتها للمرة الأولى على المسرح بعد طرحها منذ فترة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ألبوم إليسا الجديد

وكانت إليسا، قد كشفت في وقت سابق عن موعد طرح ألبومها الجديد، بعد تأجيله عدة مرات وآخرها بسبب أحداث غزة، كاشفةً أسباب التأجيل.

في هذا السياق، قالت إليسا عن موعد طرح ألبومها الجديد خلال لقائها مع عرب وود: "مبحبش أدي توقعات.. وإن شاء الله بس ينزل الألبوم وتشوفوه وتتابعوه هتحبوه، بس مش دلوقتي، لأن الوقت مش مناسب للطرح".