الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خبير اقتصادي: قرض صندوق النقد الدولي خطأ كبير لكنه البديل الاضطراري

صندوق النقد الدولى،
صندوق النقد الدولى، فيتو

صندوق النقد الدولي ، صندوق النّقد الدولي  IMF ، هو منظمة تم الإعلان عنها في مؤتمر الأمم المتحدة في بريتون وودز يوليو 1944، حيث يتمثّل هدفه الرئيسي في ضمان استقرار النظام النقدي الدولي، وهو نظام أسعار الصرف والمدفوعات الدولية.

خبير اقتصادى: قرض الصندوق خطأ كبير ولكنه البديل الاضطرارى 

على خلاف بنوك التنمية، لا يقرض الصندوق لمشروعات محددة، بل يقدم الدعم المالي للبلدان المتضررة من الأزمات لكي يتيح لها فرصة لالتقاط الأنفاس حتى تنتهي من تنفيذ سياسات تستعيد بها الاستقرار والنمو الاقتصاديين كذلك يقدم الصندوق تمويلا وقائيا يساعد على منع وقوع الأزمات ويجري بصفة مستمرة تعديل الإقراض الذي يقدمه الصندوق حتى يلبي الاحتياجات المتغيرة للبلدان الأعضاء.

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ويقول محمد حسين الخبير الاقتصادى لـ “ فيتو ”: الاقتراض من الصندوق ان كانت له مميزات تعلى من التصنيف الائتمانى للدول مما ينعكس على الثقة لدى المستثمر فان اضرار الدخول فى تلك الدوامه اكثر، حيث تعمل الاستدانه على اضعاف القدرة التدفقية للاموال داخل البلاد خاصة للعملة الصعبه ( الدولار ).

 

محمد حسين، فيتو 

 

وأضاف حسين  : قرض الصندوق خطأ كبير،  لكن البلدان العربية تصل إلى مرحلة اقتصادية تعاني فيها من فجوة في الحصيلة الدولارية، وزيادة في الإنفاق تضطرها للحصول على قرض من الصندوق، وهذا ما يعتبره البعض "البديل الاضطرارى ".

لماذا تقع الأزمات فى البلدان ؟

أسباب الأزمات متنوعة ومعقدة، ويمكن أن تكون داخلية أو خارجية أو كليهما.. 

العوامل الداخلية 

وتتضمن العوامل الداخلية اتباع سياسات مالية ونقدية غير ملائمة من شأنها إحداث عجوزات كبيرة في الحساب الجاري والمالية العامة وارتفاع في مستويات الدين العام؛ واعتماد سعر صرف ثابت عند مستوى غير ملائم، مما قد يضر بالتنافسية ويتسبب في فقدان الاحتياطيات الرسمية؛ وضعف النظام المالي الذي يمكن أن يخلق دورات انتعاش وركود في النشاط الاقتصادي. كذلك يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي وضعف المؤسسات إلى إشعال الأزمات.

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العوامل الخارجية

وتتضمن العوامل الخارجية الصدمات التي تتراوح بين الكوارث الطبيعية والتقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأولية، وكلاهما أسباب شائعة للأزمات، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل ومع تزايد العولمة، يمكن أن تؤدي التغيرات المفاجئة في معنويات السوق إلى تقلب التدفقات الرأسمالية. وحتى البلدان ذات الأساسيات الاقتصادية السليمة يمكن أن تتضرر بشدة من أثر الأزمات والسياسات الاقتصادية في البلدان الأخرى.

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