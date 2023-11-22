تأثير طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على اقتصاد المنطقة.. وتداعيات زيادة برنامج القروض لمصر

صندوق النقد الدولي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق " يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي.

خبير اقتصادى: على خلاف بنوك التنمية لا يقرض الصندوق لمشروعات محددة

وفى ذات السياق يوضح نبيل فرج الخبير الاقتصادى لـ “ فيتو ”: على خلاف بنوك التنمية، لا يقرض الصندوق لمشروعات محددة، بل يقدم الدعم المالي للبلدان المتضررة من الأزمات لكي يتيح لها فرصة لالتقاط الأنفاس حتى تنتهي من تنفيذ سياسات تستعيد بها الاستقرار والنمو الاقتصاديين كذلك يقدم الصندوق تمويلا وقائيا يساعد على منع وقوع الأزمات ويجري بصفة مستمرة تعديل الإقراض الذي يقدمه الصندوق حتى يلبي الاحتياجات المتغيرة للبلدان الأعضاء

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وأضاف فرج قائلا: تتضمن العوامل الخارجية الصدمات التي تتراوح بين الكوارث الطبيعية والتقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأولية، وكلاهما أسباب شائعة للأزمات، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل، ومع تزايد العولمة، يمكن أن تؤدي التغيرات المفاجئة في معنويات السوق إلى تقلب التدفقات الرأسمالية، وحتى البلدان ذات الأساسيات الاقتصادية السليمة يمكن أن تتضرر بشدة من أثر الأزمات والسياسات الاقتصادية في البلدان الأخرى.

نبيل فرج، فيتو

تأثير طوفان الأقصى على اقتصاد المنطقة

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قالت في مقابلة أجرتها مع “ رويترز ” على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي إن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها وله "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة، ونوهت أنه على رغم تراجع الارتفاع الذي شهدته أسعار الطاقة عالميا في بداية اندلاع الصراع، فإن “الصراع كلما امتد زاد خطر وقوع حادث ما وبالتالي ستكون لهذا آثار سلبية ”.

إجراءات الإقراض من الصندوق عمليًا

يتقدم البلد العضو بطلب إلى الصندوق للحصول على ما يحتاجه من دعم مالي. ثم تناقش حكومة البلد العضو مع خبراء الصندوق الموقف الاقتصادي والمالي واحتياجات التمويل. تتفق حكومة البلد العضو مع الصندوق على برنامج للسياسات الاقتصادية قبل تقديم الصندوق للقرض، وفي معظم الحالات، يكون التزام البلد باتخاذ إجراءات معينة على صعيد السياسات، وهو ما يُعرَف بشرطية السياسات، جزء لا يتجزأ من إقراض الصندوق. بمجرد أن يتم الاتفاق على الشروط، يُعْرَض برنامج السياسات الذي يستند إليه الاتفاق على المجلس التنفيذي ضمن "خطاب نوايا" و"مذكرة تفاهم" مفصلة، ويقدم خبراء الصندوق توصية إلى المجلس التنفيذي بالموافقة على نوايا البلد العضو المتعلقة بالسياسات المزمع تنفيذها وإمداده بالتمويل اللازم، ويمكن التعجيل بهذه العملية في ظل "آلية التمويل الطارئ" المعتمدة لدى الصندوق. بعد موافقة المجلس التنفيذي على القرض، يتابع الصندوق كيفية تنفيذ البلد العضو لإجراءات السياسة التي تقوم عليها الموافقة وتمثل استعادة البلد العضو صحته الاقتصادية والمالية ضمانا للصندوق بشأن قدرة البلد على سداد القرض بحيث يمكن إتاحة هذه الأموال لبلدان أعضاء أخرى.