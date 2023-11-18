صندوق النقد الدولي يدرس زيادة القروض لمصر.. وخبير اقتصادي: يساهم في التقاط الأنفاس

صندوق النقد الدولي ، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق " يدرس بجدية " زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين فلسطين والاحتلال الاسرائيلى وفى ذات السياق يوضح نبيل فرج الخبير الاقتصادى لـ “ فيتو ”: على خلاف بنوك التنمية، لا يقرض الصندوق لمشروعات محددة، بل يقدم الدعم المالي للبلدان المتضررة من الأزمات لكي يتيح لها فرصة لالتقاط الأنفاس حتى تنتهي من تنفيذ سياسات تستعيد بها الاستقرار والنمو الاقتصاديين كذلك يقدم الصندوق تمويلا وقائيا يساعد على منع وقوع الأزمات ويجري بصفة مستمرة تعديل الإقراض الذي يقدمه الصندوق حتى يلبي الاحتياجات المتغيرة للبلدان الأعضاء.

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اقرأ التالى: ندرس بجدية زيادة برنامج القروض لمصر بسبب تأثيرات الحرب في غزة

أدوات الإقراض لدى الصندوق، فيتو



أدوات الإقراض لدى الصندوق - تابع - ، فيتو



اسباب الازمات التى تحتاج الدول للقروض من اجلها

وأضاف فرج قائلا: تتضمن العوامل الخارجية الصدمات التي تتراوح بين الكوارث الطبيعية والتقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأولية، وكلاهما أسباب شائعة للأزمات، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل، ومع تزايد العولمة، يمكن أن تؤدي التغيرات المفاجئة في معنويات السوق إلى تقلب التدفقات الرأسمالية، وحتى البلدان ذات الأساسيات الاقتصادية السليمة يمكن أن تتضرر بشدة من أثر الأزمات والسياسات الاقتصادية في البلدان الأخرى.

نبيل فرج، فيتو

تأثير طوفان الاقصى على اقتصاد المنطقة

الجدير بالذكر قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في مقابلة أجرتها مع “ رويترز ” على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها وله "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة، ونوهت أنه على رغم تراجع الارتفاع الذي شهدته أسعار الطاقة عالميا في بداية اندلاع الصراع، فإن “الصراع كلما امتد زاد خطر وقوع حادث ما وبالتالي ستكون لهذا آثار سلبية ”.