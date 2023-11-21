الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

صندوق النقد الدولي يدعو ليبيا لإنهاء فوضى الإنفاق

صندوق النقد الدولي،
صندوق النقد الدولي، فيتو

دعا صندوق النقد الدولي، ليبيا اليوم الثلاثاء، إلى التحضير لميزانية محددة، لإنهاء حالة  الإنفاق الفوضوي  مع وضع إستراتيجية اقتصادية على المدى المتوسط لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز.

وبمناسبة اختتام الاجتماعات التمهيدية لمشاورات المادة الرابعة بين ليبيا وصندوق النقد، التي استضافتها العاصمة تونس، أصدر الصندوق بيانًا عبر موقعه الإلكتروني قال فيه، إن إعلان إعادة توحيد إدارة المصرف المركزي أدى إلى تحسينات مرحب بها في الإشراف المصرفي وتنسيق السياسة النقدية.

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وناقش فريق الخبراء مع مسؤولين ليبيين التطورات الاقتصادية والمالية في ليبيا، وآفاق الاقتصاد الكلي، وأولويات الإصلاح.

وأفاد الخبراء بأن التوقعات الاقتصادية لليبيا على المدى المتوسط لا تزال إيجابية بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار النفط، وذلك رغم الفيضانات المدمرة التي شهدتها المنطقة الشرقية. ويعتقد الخبراء أن تأثير كارثة الفيضانات على الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يكون صغيرًا نسبيًّا، نظرًا لأن الاقتصاد الليبي يعتمد إلى حد كبير على إنتاج النفط والغاز. لكنهم شددوا على الحاجة الملحة لرؤية اقتصادية واضحة للبلاد".

الإنفاق الاجتماعي والاستثمارات

وحثَّ الخبراء على خفض إعانات الدعم غير المستهدفة، بما يمكن أن يحرر الموارد اللازمة للإنفاق الاجتماعي والاستثمارات الإنتاجية بشكل أفضل.

ورأى الخبراء أن اللجنة المالية العليا، التي جرى إنشاؤها أخيرًا، والتي تضم ممثلين من شرق وغرب البلاد، تمثّل خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى التطور نحو عملية إعداد الميزانية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وبين الخبراء أن إعادة توحيد المصرف المركزي تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، ودعوا إلى ضرورة أن تتضمن الخطوات التالية دمج نظام الدفع وتوحيد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي والإجراءات المحاسبية.

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ليبيا اسعار النفط الفيضانات صندوق النقد الدولي المصرف المركزي

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