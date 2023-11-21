دعوة 65 ألف مشجع لارتداء الكوفية الفلسطينية في مباراة فلسطين وأستراليا بالكويت

مباراة فلسطين واستراليا، أعلن عدد من النشطاء الفلسطينيين عن تجهيز فعالية لدعم أهل غزة وفلسطين في حربهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، الفعالية تقام تحت شعار "جهز كوفيتك"، أي الكوفية الفلسطينية، لارتدائها في مباراة فلسطين واستراليا، التي تقام، اليوم الثلاثاء، على استاد جابر الدولي في الكويت.

الكوفية شعار مباراة فلسطين وأستراليا في الكويت



وعن مباراة فلسطين واستراليا، أكد الداعين للفعالية من الفلسطينيين والكويتيين، برفع الكوفية الفلسطينية، مع النشيد الوطني الفلسطيني، الذي يتم عزفه عند بداية انطلاق المباراة في الكويت.

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وطالب الداعين للاحتفالية من الجمهور الكويتي والفلسطيني برفع الكوفية الفلسطينية مع عزف النشيد الفلسطيني، وفي الدقيقة 7 من إنطلاق المباراة بين فلسطين واستراليا، وذلك تعبيرًا عن يوم 7 أكتوبر، تاريخ انطلاق عملية طوفان الأقصى.

الكوفية الفلسطينية في الملاعب، فيتو



كما طالب الداعين للفاعلية أيضًا برفع الكوفيات الفلسطينية في الدقيقة 13 من المباراة، تعبيرًا عن استشهاد 1 ألف شهيد من أهل فلسطين في غزة، حتى الأن، ورفعها في الدقيقة 75 من عمر مباراة فلسطين واستراليا، ااتعبير عن احتجاجهم على الاحتلال الإسرائيلي، الذي دام 75 عامًا في الأراضي الفلسطينية.

موعد مباراة فلسطين واستراليا



وتنطلق الفاعلية في مباراة فلسطين واستراليا، اليوم الثلاثاء، في استاذ جابر الدولية بالكويت، تحت شعار "جهز كوفيتك وتعال شجع"، حيث يؤكد الداعين للفاعلية أن المباراة سيحضرها يحضور أكثر من ٦٥ ألف مشجع، وأنهم سيقومون بتوصيل رسالتهم من داخل ملعب جابر الدولي في الكويت، حيث تقام المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت الكويت، والساعة 4 بتوقيت مصر.

فاعلية جهز كوفيتك في مباراة فلسطين واستراليا، فيتو



الجدير بالذكر أن منتخب فلسطين يخوض، اليوم الثلاثاء، مباراة أمام نظيره الاسترالي، في إطار التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026، وأمم آسيا 2027.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين واستراليا



وتقام مباراة فلسطين واستراليا على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي في العاصمة الكويتية، في ثاني جولات الدور الثاني بتصفيات كأس العالم 2026.

مباراة فلسطين واستراليا في تصفيات المؤهلة لكأس العالم، فيتو



ومن المنتظر أن تذاع مباراة فلسطين وأستراليا عبر فضائية الكأس HD، والكويت سبورت.

كما تقام المباراة في منافسات دور المجموعات الخاص بتصفيات قارة آسيا، في وجود 36 منتخبًا، بواقع تأهل 11 فريقًا من الدور التمهيدي، و25 أصحاب التصنيف الأول في القارة.

منتخب فلسطين يتعادل واستراليا تتصدر مجموعتها



أما توزيع المنتخبات المتنافسة فيكون تقسيمه في 9 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات يتنافسون بنظام الدوري، من دوري الذهاب والإياب، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى المرحلة النهائية.

وتضم المجموعة الأخيرة منتخبا فلسطين واستراليا، والتي تضم أيضًا إلى جانبهما منتخبي لبنان وبنجلادش، حيث يتأهل الـ18 منتخبا، تضم متصدر ووصيف كل مجموعة، إلى بطولة كأس آسيا 2027، والمقرر إقامتها في السعودية، لأول مرة في تاريخها.

جهز كوفيتك فاعلية في مباراة فلسطين واستراليا، فيتو

ويذكر أن منتخب فلسطين استهل مشواره بتعادل سلبي أمام منتخب لبنان، حيث حصد كل منهما نقطة واحدة في سباق المجموعة، في حين تمكن منتخب أستراليا من الحصول على 3 نقاط في مباراته مع بنجلادش، وبذلك تصدر المجموعة التاسعة في تصفيات كأس العالم 2026.