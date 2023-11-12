الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مئات الآلاف يتظاهرون في بريطانيا لوقف العدوان على غزة (فيديو)

مظاهرات لدعم فلسطين،
مظاهرات لدعم فلسطين، فيتو

تجمع مئات الآلاف من المتظاهرين اليوم الأحد في هايد بارك بوسط لندن للأسبوع الخامس على التوالي في مظاهرات حاشدة هي الأكبر منذ بدء الحرب قبل أسابيع، ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني وارتدوا الكوفية الفلسطينية الشهيرة.

وتهتف المظاهرات بالحرية لفلسطين، وتدعم الشعب الفلسطيني في وجه آلة الحرب الإسرائيلية، وتندد بجرائم الحرب الإسرائيلية، كما أنها تندد بموقف الحكومة البريطانية الداعم لإسرائيل.

وكشف مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن مظاهرة اليوم تفوق كل المظاهرات السابقة من حيث العدد، كما أنها غيرت في خط السير حيث تحرك المتظاهرون من هايد بارك في وسط لندن نحو السفارة الأمريكية، سائرين على أقدامهم لأكثر من ساعة.

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وكشف مراسل القاهرة الإخبارية أن هتافات المتظاهرين واضحة وهي المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة فورا ودون أي إبطاء.

مظاهرات حاشدة في أوروبا

 جدير بالذكر اندلعت مظاهرات في عدد من المدن الأوروبية على رأسها فرنسا وبريطانيا التي تندد بـالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العدوان الغاشم الذي يقوم به جيش الاحتلال، خاصة ضد المستشفيات.


واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي الأطفال والنساء في قطاع غزة حتى المستشفيات لم تسلم من القصف الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

 

استشهاد آلاف الأطفال في قطاع غزة

ومن جانبها ذكرت الأمينة التنفيذية لـ"الإسكوا" (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا)، رولا دشتي، أن إسرائيل قتلت 4300 طفل فلسطيني في ما يزيد قليلا على 4 أسابيع.

وأضافت أن هذا العدد يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا فى الصراعات المسلحة في 22 بلدًا حول العالم منذ عام 2020.

وكانت المسؤولة الأممية قد أدلت بهذه التصريحات، وذكرت مصادر طبية فلسطينية في وقت لاحق أن العدد ارتفع إلى 4506 أطفال، من أصل نحو 11 ألف فلسطيني قتلوا منذ بداية الحرب.
وفي السياق ذاته أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها لا تستطيع أن تحصي عدد الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت استشهاد 39 رضيعًا بأقسام العناية المركزة داخل قطاع غزة لعدم وجود أكسجين.
كما أعلن المسؤولون عن مستشفيات غزة أن منظمات الأونروا والصحة العالمية اعتذرتا عن تقديم أي خدمات في قطاع غزة.

 

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غزة العدوان على غزة بريطانيا الحرب الإسرائيلية دعم الشعب الفلسطينى مظاهرات حاشدة

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