جيش الاحتلال يعلن تطويق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قواته استكملت الليلة الماضية تطويق مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، والقضاء على من وصفهم ب بمخربين وتدمير بنى تحتية، فيما أعلن الجانب الفلسطيني عن سقوط عشرات القتلى، بينهم أطفال ونساء، في قصف طال أنحاء مختلفة بالقطاع.

وجاء في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات مدفعية وطائرات سلاح الجو، عملت على تهيئة الميدان تمهيدا للقتال في منطقة جباليا".

وأشار البيان إلى أن القوات هاجمت أهداف بمساعدة الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة من دون طيار، من بينها فتحات تحت أرضية في ضواحي جباليا ".

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وتابع المصدر ذاته أن "قوات أخرى خاضت معارك في ضواحي جباليا، من خلال دبابات، وبمساعدة نيران الطائرات المسيرة من دون طيار".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن عشرات المواطنين استشهدوا وأصيبوا بينهم أطفال ونساء، في غارات شنتها طائرات إسرائيلية، على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفاد مراسلو "وفا"، بأن "طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة تأوي نازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجا غرب جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد واصابة العديد من النازحين بينهم اطفال ونساء".

وأشار المصدر ذاته إلى استشهاد العديد من المواطنين إثر قصف طال 9 منازل على الأقل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وتسبب قصف إسرائيلي استهدف أبراج الاتصالات في مدينة غزة وشمال القطاع، في انقطاع الاتصالات كليا عن هذه المناطق، وفقا للمصدر ذاته.

ونقلت الوكالة خبر مقتل حوالي 20 فلسطينيا وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء، بعد منتصف الليل، جراء قصف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.