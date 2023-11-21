الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

مياه الدقهلية تعقد أول ورشة بمجال محطات تكنولوجيا

مياه الدقهلية، فيتو
مياه الدقهلية، فيتو

افتتح اليوم مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ أول ورشة بمجال محطات تكنولوجيا الترشيح المستمر الذى لا يتوقف "Dyna Sand Filteration"..

  وذلك بمقر مركز التدريب الإقليمي بالشركة، وذلك بالتنسيق مع قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

 وتستمر فعاليات الورشة حتى يوم الخميس القادم الموافق ٢٣ نوفمبر، بحضور كلًا من شركات: الشرقية، والبحيرة، ومياه الإسكندرية، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية.

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وتهدف الورشة التعرف على مفاهيم الترشيح المستمر dyna filteration، والطرق المثلى للتشغيل والصيانة لها، والمقارنة بينها وبين تكنولوجيات التنقية الأخرى؛ حيث تعد تكنولوجيا حديثة ومقدمة.  

وقد أوضح المهندس علي البنا، مدير ملف التكنولوجيات الحديثة بالشركة القابضة؛ أن الورشة تهدف لبناء كوادر حديثة فى هذا القطاع dynasand ووضع أسس تشغيل مثلى لهذه المحطات، ومتابعة تطبيقها والالتزام بها، بالإضافة للتعرف على كافة التكنولوجيات الحديثة كتكنولوجيا ultrafilteration وdynasand لما لها تتطلبه من مساحات أرض أقل لإنشاء المحطات، وكذلك لتوفر مصاريف التشغيل الخاصة بالمحطة، إضافة لجودة المياه المنتجة، وأضاف أن تلك التكنولوجيا تحتاج لعمالة فنية ماهرة ومدربة، لذا فالورشة تهدف لبناء كوادر فنية فى هذا الصدد، بالاعتماد على الخبرات القديمة.

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