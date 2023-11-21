الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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اقتصاد

هل يخالف الفيدرالي الأمريكي توقعات المستثمرين بشأن الفائدة، عضو بالبنك يوضح

ارتفاع معدلات التضخم،
ارتفاع معدلات التضخم، فيتو

علق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ريتشموند توماس باركين، على مصير سعر الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي القادم، لافتا إلى أنه يتوقع مزيدا من الارتفاعات في معدلات التضخم، الأمر الذي يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما يتوقع المستثمرون.

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تباطؤ نمو الأسعار 

وأوضح، أن التقارير تشير إلى تباطؤ في نمو الأسعار، قهذا الوقت ليس مناسبا لكي يعلن مجلس الاحتياطي التغلب على شبح التضخم الذي يؤرق الاقتصاد العالمي، حيث أنه لا تزال معدلات البطالة عند 3.9% الأمر الذي يدفعنا إلى إعادة النظر في أمر سعر الفائدة، قبل اتخاذ قرار التثبيت أو الخفض خلال الاجتماع القادم المرتقب للفيدرالي الأمريكي.

 

الفيدرالي الأمريكي، فيتو

ضرورة إعادة معدلات التضخم للمستويات المطلوبة 

وأشار باركين،إلى أنه غير مقتنع بأن التضخم يسير على طريق واضح وفقا للأهداف التي يسعى إليها البنك المركزي، بنسبة مستهدفة تصل إلى 2%، مؤكدا على أن التركز  يجب أن ينصب على إعادة معدلات التضخم إلى هذه النسب، مما يؤكد على استمرار رفع سعر الفائدة لفترة أطول، فارتفاعها أو انخفاضها يعتمد على معدلات التضخم ونسب تراجعها.

 

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مصير اجتماع الفيدرالي القادم 

وكان محافظوا البنوك المركزية الأمريكية، أبقوا على سعر الفائدة ثابتا للمرة الثانيةخلال الشهر الجاري، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأخير لهذا العام في 12-13 ديسمبر، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 4% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، بينما يستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي مقياسًا مختلفًا لنمو الأسعار، بنسبو تصل إلى 2%.

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