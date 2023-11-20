الإثنين 20 نوفمبر 2023
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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع معدل الشمول المالي إلى 68% في يونيو 2023

رامي أبو النجا نائب
رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، فيتو

 أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي نجح في قيادة منظومة الدفع الإلكتروني المصرية لتصبح الرائدة إفريقيا، والأحدث تكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط، مما انعكس على ارتفاع معدل الشمول المالي بصورة كبيرة ليصل إلى 68% في يونيو 2023.

 

تطوير البنية الأساسية للتكنولوجيا المالية

 وأوضح أبو النجا في كلمته خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي العاشر PAFIX، أن البنك سيستمر في جهوده لتطوير البنية الأساسية للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، باعتبارها حجر الأساس لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي نحو مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.

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البنك المركزي المصري، فيتو

 وجاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي العاشر PAFIX، اليوم الإثنين، وذلك ضمن فعاليات معرض Cairo ICT، والتي تستمر حتى 22 نوفمبر 2023.

 

وحضر الجلسة الافتتاحية للمعرض، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، والجهات والمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وعدد كبير من الخبراء الدوليين والمحلين والمهتمين بالشمول المالي وتطورات نظم الدفع الرقمي.

 

مجالات المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية

وعرض البنك المركزي خلال المؤتمر تجاربه الرائدة في مجالات المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، والشمول المالي، وأيضًا جهود القطاع المصرفي لتيسير حصول ذوي الهمم على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية - وذلك في ضوء توجيهات البنك المركزي - بما يساعد على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وإتاحة الخدمات المصرفية لجميع المواطنين دون تمييز.

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تنفيذ المعاملات المالية الرقمية

وأتاح البنك المركزي فرصة متميزة لأكثر من 20 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ومقدمي خدمات الدفع الرقمية لتقديم نماذج أعمالها وعروضها داخل جناح البنك بمعرض PAFIX، وذلك في إطار دعمه المتواصل لرواد الأعمال وتحفيزهم، كما تضمن الجناح عرضًا للطفرة الكبيرة التي حققها تطبيق إنستا باي في تنفيذ المعاملات المالية الرقمية، وكذلك أهم الخدمات التي يقدمها التطبيق من خلال عروض تفاعلية مع الجمهور.

 

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البنك المركزى منظومة الدفع الالكتروني معدل الشمول المالي مجال التكنولوجيا المالية معرض Cairo ICT

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