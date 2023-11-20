وصفات طبيعية لتفتيح بشرتك وإشراقها بأقل التكاليف

وصفات طبيعية لتفتيح بشرتك، تزخر بها الطبيعة، مع الحفاظ على إشراقة ونعومة بشرتك، ودون أي تكاليف، فكلها مواد موجودة في مطبخك، إلى جانب أن نتيجتها ومفعولها يظهر مع أول استخدام.



وصفات لتفتيح البشرة

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والشعر سامنثا جريج، أن مطبخك مليء بالمواد الطبيعية التي يمكنها أن تعمل على تفتيح بشرتك بكل سهولة، وفي أسرع وقت، وبأقل التكاليف، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

الليمون

يعد فيتامين C أحد المكونات الرئيسية لليمون ومن المعروف أنه يظهر تأثيرات مضادة للتصبغ. إنه عامل تبييض طبيعي وقد يساعد في القضاء على أي بقع أو عيوب على وجهك ورقبتك.

Advertisements

سوف تحتاجين فقط الى ليمونة ناضجة، وقطعة من القطن.

اعصري عصير الليمون الناضج في وعاء.

باستخدام قطعة القطن، ضعي عصير الليمون على وجهك ورقبتك.

اتركيه على وجهك لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل غسله.

افعلي ذلك مرتين في الأسبوع.

تحذير: قومي بإجراء اختبار الحساسية قبل تجربة هذا العلاج لأن عصير الليمون يمكن أن يسبب تهيجًا لبعض البشرات أيضًا.

ضعي واقي الشمس قبل الخروج لأن عصير الليمون يمكن أن يجعل بشرتك حساسة للضوء.



العسل

يحتوي العسل على أحماض ألفا هيدروكسي ومركبات نشطة بيولوجيًا أخرى تساعد على تقليل آثار التصبغ المفرط على بشرتك، وبالتالي تقليل ظهور البقع الداكنة.

سوف تحتاجين فقط ملعقة صغيرة من العسل، وليمونة ناضجة

قومي بعصر عصير الليمون الناضج في وعاء.

وأضيفي له العسل ويخلط جيدا.

باستخدام فرشاة، ضعيه على وجهك ورقبتك.

يغسل بالماء العادي.

كرري ذلك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تحذير: يمكن أن يسبب عصير الليمون إحساسًا لاذعًا أو حارقًا على جلدك. يرجى إجراء اختبار التصحيح قبل تجربة هذا العلاج.

جل الصبار

يحتوي الصبار على الألويني، وهو مركب نشط بيولوجيا له تأثير مثبط على تخليق الميلانيني. قد يساعد ذلك على إزالة تصبغ الجلد، لأنه يعمل كعامل تبييض طبيعي وقد يساعد في تفتيح لون بشرتك.

سوف تحتاجين

ملعقة كبيرة من جل الصبار الطازج

ملعقة صغيرة من السكر البني

استخرجي الجل من ورقة الصبار.

أضيفي السكر البني إلى الجل واخلطبه جيدًا.

يمكنك وضع هذا على وجهك ورقبتك.

اشطفي وجهك جيدًا بالماء

كرر مرتين في الأسبوع.

الزبادي

يستخدم الزبادي بشكل شائع كعلاج للقضاء على التصبغ المفرط. إنه غني بمركب نشط بيولوجيًا يمكن أن يساعد بشكل فعال في تلاشي وتقليل البقع الداكنة وعلامات التصبغ الأخرى.

سوف تحتاجين

1/2 كوب من الزبادي الطازج

1-2 ملاعق صغيرة من العسل

أضبفي العسل إلى نصف كوب من الزبادي.

وزعي هذا الماسك على رقبتك ووجهك.

يجب عليك تركه لمدة 20 دقيقة تقريبًا قبل شطفه جيدًا بالماء.

قومي بذلك مرتين على الأقل في الأسبوع لرؤية التغيير الواضح.

الخيار

الخيار هو مصدر غني بمركبات تقلل من تخليق الميلانين وربما تساعد في إزالة التصبغ، عن طريق عكس آثار التصبغ.

سوف تحتاجين إلى

خيارة طازجة

جل الصبار المستخرج حديثًا

قطعي الخيار وامزجيه.

قومي بإعداد عجينة ناعمة عن طريق إضافة القليل من جل الصبار إليها.

ضعي هذا المعجون على وجهك ورقبتك.

اتركي العبوة لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليها بالماء العادي.

يمكنك القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع.

تفتيح البشرة سريعا، فيتو

الكركم

الكركميني هو المكون الرئيسي للكركم.. هذا المركب فعال في منع ظهور علامات الشيخوخة، مثل العيوب والبقع، كما أنه يضفي توهجًا طبيعيًا على بشرتك.

سوف تحتاجين

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

عسل

زبادي طازج

تخلط المكونات المذكورة أعلاه.

ضعي الماسك على الوجه واتركيه حتى يجف.

اشطفي وجهك جيدًا بالماء الفاتر.

استخدمي هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع.