وصفة طبيعية لتفتيح بشرتك 5 درجات من أول استخدام

تهتم الفتيات كثيرًا لتفتيح البشرة للحصول على بشرة جميلة وأكثر جاذبية، وهو ما تسعى له الفتيات كثيرًا، حفاظًا على جمال مظهرهن.

وعادة تفضل الفتيات تفتيح البشرة من خلال الوصفات الطبيعية، وذلك لأنها آمنة وفعالة وغير مكلفة.

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتفتيح البشرة 5 درجات من أول استخدام.

المكونات:

ملعقة شوفان مطحون

ملعقة أرز مطحون

ملعقة قهوة

لبن حليب

الطريقة:

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معًا جيدًا.

ثم نضيف اللبن الحليب تدريجيًا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالٍ من أي تكتلات.

نفرد القناع على البشرة لمدة فى حركات دائرية برفق.

ثم نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع ينظف البشرة بعمق ويوحد لونها ويساعد في علاج جميع مشاكلها، كما أنه يحارب التجاعيد.

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة فى 5 دقائق، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.