فوائد الكركم، يحمي من الزهايمر ويساعد في علاج الصدفية وحروق الجلد

فوائد الكركم، الكركم من الأعشاب الشهيرة التي تقدم كتوابل لها لون صريح ومميز ويستخدم كلون للطعام وأيضا له مذاق مميز.

وفوائد الكركم، عديدة لقيمتها الغذائية العالية كما يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ما يجعله مهم للصحة وكان يستخدم في الطب القديم.

القيمة الغذائية الموجودة في الكركم

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الكركم من الأعشاب الشهيرة التى لها استخدامات عديدة ويدخل فى صناعة الأدوية، والكركم له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والنحاس والسيلينيوم والمنجنيز والفسفور وفيتامين سي ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

Advertisements

فوائد الكركم، فيتو

فوائد الكركم

وأضاف السيد، أن من فوائد الكركم:-

يساعد فى علاج الربو ويحد من نوباته وذلك لاحتوائه على مضادات الالتهابات القوية والعناصر الغذائية المهمة التي تقوي المناعة.

يحسن المزاج ويهدئ الأعصاب ويساعد في علاج الاكتئاب.

يساعد فى الوقاية من الخرف والزهايمر وذلك لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد فى علاج الصدفية والتهابات الجلد.

يطهر الجروح والحروق ويسرع من التئامهما، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

مسكن طبيعي للجسم يقضى على آلام المعدة والمفاصل.

يساعد فى علاج أمراض المفاصل والعظام لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الجراثيم والفطريات والالتهابات.

يساعد فى علاج جميع الالتهابات بالجسم لاحتوائه على مضادات الالتهابات والأكسدة.

يساعد فى الحماية من السرطان خاصة سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الرئة.

يساعد الجسم فى طرد السموم وينظف القولون ويهدى من اضطراباته.

يخفض مستوى السكر بالدم وبالتالي مهم لمرضى السكر، ولكن يجب عدم تناوله من دواء السكر لأنه سيسبب انخفاض شديد في مستوى السكر بالجسم ما يشكل خطورة على صحة المريض.

يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي تمد الجسم بما يحتاجه.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

يساعد فى علاج التهابات المعدة لاحتوائه على مضادات الجراثيم والفطريات والالتهابات.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات بالإضافة إلى العناصر الغذائية المهمة.

يساعد في الوقاية من الخرف والزهايمر وذلك لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

شروط تناول الكركم

وأكد الدكتور أحمد السيد ضرورة عدم الإفراط في تناول الكركم، لأن الاستخدام المفرط للكركم يسبب سيولة الدم، ويؤثر على خصوبة الرجال، كما يسبب اضطرابات المعدة والكبد، وبالنسبة للحوامل يسبب انقباضات الرحم، لذا يجب تناوله بحذر.