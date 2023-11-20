فوائد البيض للأطفال، قدمى لطفلك واحدة يوميا حفاظا على صحته

فوائد البيض للأطفال، البيض من البروتينات الحيوانية الشهيرة التى ينصح بها الأطباء دائما خاصة للصغار لقيمته الغذائية العالية.

وفوائد البيض للأطفال، عديدة حيث اشتهر بفاعليته فى تقوية المناعة والعظام والحماية من الأنيميا ومساعدة الصغار على النمو بشكل صحى.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن البيض من البروتينات المهمة التى يجب تقديمها للصغار حيث يتم سلقه وهرسه وتقديمه للطفل بدءا من عمر 6 أشهر، حيث أن بيضة للطفل يوميا تقوى عظامه وعضلاته وتساعده على التطور الحركى وتقوى مناعته وتساعده فى النمو بشكل صحى.

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فوائد البيض للأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن هناك فوائد عظيمة تدفعنا لتقديم البيض للطفل يوميا، ومن فوائد البيض للأطفال:-

يحتوى على البروتين الذى يعمل على نمو الأنسجة والعضلات والأعضاء فى جسم الطفل.

يحتوى على أحماض الأوميجا 3 التى تساعد فى تطور الذهن وتنشيط الدماغ وترفع معدلات الذكاء والتركيز عند الطفل، كما أنها تعزز من صحة الطفل ونموه.

مهم لصحة العين عند الأطفال وكذلك الجلد والشعر والأظافر.

القيمة الغذائية الموجودة في البيض

والبيض المسلوق له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والزنك والسيلينيوم والبروتين والأوميجا 3 وفيتامين ب والكوبالامين وفيتامين د وفيتامين، لذلك هو مهم للصحة.

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فوائد البيض

ومن فوائد البيض:-

البيض هام لنمو دماغ الجنين، البيض يحتوي على مادة الكولين وأوميجا 3 وعدد الأحماض الدهنية، والتي تعمل على تطور نمو دماغ الجنين بشكل عام، كما أنه يمنع تشوهات الأنبوب العصبي في الجنين.

يمكن للمرأة الحامل التي لا تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أن تتناول من بيضة إلى اثنتين كل يوم، أما إذا كانت مستويات الكوليسترول مرتفعة، فلابد من تجنب صفار البيض.

يحتوي البيض على مادة غذائية نادرة تسمى "الكولين"، وهي مادة ضرورة لبناء أغشية الخلايا، وإنتاج جزيئات الإشارات في الدماغ.

البيض غني بالسيلينيوم والزنك وبعض الفيتامينات مثل فيتامين A، D،B، المهمة للحامل.

البيض يحتوي على "اللوتين"، "زياكسانثين" وفيتامين (أ)، وهي عناصر غذائية هامة لازمة تحمي البصر من الضعف.

البيض يمنح الشبع لفترة طويلة، خاصة عند تناوله في وجبة الإفطار، ولذلك هو الأفضل عند اتباع نظام للتخلص من الوزن الزائد، كما أن البيض منخفض السعرات الحرارية، وهذا يجعله عنصرا أساسيا من أي نظام غذائي، لفقدان الوزن.

البيض غني بالبروتينات التي تعتبر ضرورية أثناء الحمل، حيث إنها تساعد في بناء خلايا الجنين.

تناول البيض بانتظام يجعل هذه الجسيمات أكبر، وبالتالي ستكون أكثر صعوبة في أن يحملها الدم، والأسهل أن يطردها.

البيض يزيد من الكوليسترول الجيد في الدم، ومن البروتينات الدهنية عالية الكثافة في الدم، مما يقلل من مخاطر السكتة الدماغية وأمراض القلب.

البيض يعد من أهم الأطعمة التي تساعد على تقليل الشهية وإعطاء الشعور بالامتلاء لفترة طويلة خاصة إذا تم تناوله على وجبة الإفطار، كما أن البيض يحتوي على فيتامين «أ» والبروتين، مما يساعد الجسم على أن يبقى حيويا ونشيطا طوال اليوم، لذا يجب تناول بيضة مسلوقة على الإفطار يوميا أثناء فترة الريجيم.