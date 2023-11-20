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رياضة

منطقة القاهرة تكرم منتخب مواليد 2008 بطل منتخبات المناطق بالإسكندرية

منطقة القاهرة تكرم
منطقة القاهرة تكرم مننتخب 2008

كرمت منطقة القاهرة لكرة القدم، بقيادة الكابتن حمادة الشربيني، منتخب القاهرة المتوج ببطولة منتخبات المناطق مواليد 2008.

 

حضر حفل التكريم الكابتن محمد حشيش والعميد محمد المسلمي وطه عبد الجواد وعصام عبد الرحمن والجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبي منتخب القاهرة.

 

وضمت بعثة منتخب القاهرة، في الإسكندرية، العميد محمد المسلمى رئيسا للبعثة، وماهر همام المدير الفني لفرع القاهرة وأيمن حسان مدير المنتخبات وأحمد السيد إداري المنتخب.

 

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ويتكون الجهاز الفني لمنتخب القاهرة من محمود بيومي مديرا فنيا، ورمضان صبري مدربا ومحمد علي سلامة مدربا لحراس المرمي وأحمد طلعت طبيب وعبد الله سمير معد مدني.

وضم منتخب القاهرة ٢٢ لاعبا وهم حمزة أحمد الدجوي، ياسين ياسر رجب، مهند أيمن الشامي، وعمر محمد أحمد العدوى، وعمر أسامة هشهش، وعبر الرحمن رامي أبو الزيد، وحمزة محمد عبدالكريم، ومروان محمد رمضان، وآدم علاء فؤاد، ومحمد طارق محمد، ونور أشرف حسن، ومحمد أنس السيد، ومحمد سعيد ماضي، وعبدالرحمن أحمد محمد، وانس رشدي السيد، وعبدالعزيز إبراهيم الزغبي، وياسين حسام، وأدهم فريد، وزياد رمضان، ويامن أشرف، ومحمد عبدالكريم بسطاوى، وعمر علاء بشندي.


وكانت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، قد استضافت بطولة منتخبات المناطق مواليد 2008 علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير، خلال الفترة من 4 -7 نوفمبر 2023، وشارك في البطولة منتخبات مناطق: الإسكندرية، القاهرة، بورسعيد، الغربية، البحيرة، المنوفية.

 

منتخب القاهرة يتوج ببطولة منتخبات المناطق

وتوج منتخب القاهرة ببطولة منتخبات المناطق مواليد 2008، بعد الفوز على الإسكندرية بهدفين دون رد في مباراة تحديد المركزين الأول والثاني للبطولة.

 

أحرز هدفي منتخب القاهرة حمزة عبدالكريم بالدقيقة 23 من الشوط الثاني وياسين حسام في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

 

وحضر المباراة عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2008 بقيادة احمد الكاس المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، احمد رؤوف المدرب، أحمد فوزى مدرب الحراس، ايمن حافظ المدير الإداري.

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منطقة القاهرة لكرة القدم حمادة الشربيني منتخب القاهرة بطولة منتخبات المناطق محمد حشيش منطقة الإسكندرية لكرة القدم

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