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رياضة

عامر حسين يتوج منتخب القاهرة بكأس منتخبات القطاعات 2008

القاهرة بطلا لبطولة
القاهرة بطلا لبطولة منتخبات المناطق 2008، فيتو

بطولة منتخبات المناطق، توج منتخب القاهرة ببطولة منتخبات المناطق مواليد 2008، بعد الفوز على الإسكندرية بهدفين دون رد في مباراة تحديد المركزين الأول والثاني للبطولة.

أحرز هدفي منتخب القاهرة حمزة عبدالكريم بالدقيقة 23 من الشوط الثاني وياسين حسام في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

جهاز منتخب مصر وعامر حسين 


وحضر المباراة عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2008 بقيادة احمد الكاس المدير الفني، ومحمد ابراهيم المدرب العام، احمد رؤوف المدرب،  أحمد فوزى مدرب الحراس، ايمن حافظ المدير الإدارى.

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وكانت بعثة منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة العميد محمد المسلمي، نيابة عن الكابتن حمادة الشربيني رئيس المنطقة، أهدت دروع المنطقة للكابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر 2008، والمدير التنفيذي لمنطقة الإسكندرية كابتن حسن إسماعيل في حفل ختام بطولة منتخبات المناطق التي استضافتها الإسكندرية وتوج بها منتخب القاهرة.


وضمت بعثة منتخب القاهرة، العميد محمد المسلمى رئيسا للبعثة، وماهر همام المدير الفني لفرع القاهرة وأيمن حسان مدير المنتخبات وأحمد السيد إداري المنتخب.


ويتكون الجهاز الفني لمنتخب القاهرة من محمود بيومي مديرا فنيا، ورمضان صبري مدربا ومحمد علي سلامة مدربا لحراس المرمي وأحمد طلعت طبيب وعبدالله سمير معد مدني.


ويضم منتخب القاهرة ٢٢ لاعبا وهم حمزة أحمد الدجوي، ياسين ياسر رجب، مهند أيمن الشامي، وعمر محمد أحمد العدوى، وعمر أسامة هشهش، وعبر الرحمن رامي ابو الزيد، وحمزة محمد عبدالكريم، ومروان محمد رمضان، وآدم علاء فؤاد، ومحمد طارق محمد، ونور أشرف حسن، ومحمد أنس السيد، ومحمد سعيد ماضي، وعبدالرحمن أحمد محمد، وأنس رشدى السيد، وعبدالعزيز إبراهيم الزغبي، وياسين حسام، وأدهم فريد، وزياد رمضان، ويامن أشرف، ومحمد عبدالكريم بسطاوى، وعمر علاء بشندي.


واستضافت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، بطولة منتخبات المناطق مواليد 2008 علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير، خلال الفترة من 4 -7 نوفمبر 2023.


وشارك في البطولة منتخبات مناطق: الاسكندرية، القاهرة، بورسعيد، الغربية، البحيرة، المنوفية.


وكان الحاج عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أكد أن البطولة أقيمت لإتاحة الفرصة أمام أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر 2008 لاختيار أفضل العناصر من اللاعبين

 

وأضاف عامر حسين أن البطولة ستقام على كأس الراحل محمد فتحي الحكم الدولي ورئيس لجنة حكام الإسكندرية  الأسبق، تقديرا لما قدمه علي مدار مشواره للتحكيم المصرى عامة، والسكندرى علي وجه الخصوص.

القاهرة يفوز على بورسعيد 3-0 في بطولة منتخبات المناطق 2008

جمال محمد علي يحاضر مدربي وإداريي منتخبات المناطق 2008

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