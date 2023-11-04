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رياضة

القاهرة يفوز على بورسعيد 3-0 في بطولة منتخبات المناطق 2008

منتخب القاهرة 2008،فيتو
منتخب القاهرة 2008،فيتو

بطولة منتخبات المناطق، حقق منتخب  القاهرة الفوز علي نظيره بورسعيد 3-0 في بطولة منتخبات القطاعات 2008.

أحرز أهداف منتخب القاهرة 2008، كلا من أنس رشدي بالدقيقة الرابعة، وحمزة عبدالكريم بالدقيقة 28، ومروان محمد في الدقيقة 84.

وكان عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بقيادة احمد الكاس حرصوا علي التواجد في ملعب المدينة الشبابية بأبي قير لمتابعة مباريات بطولة منتخبات المناطق 2008.

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وتستضيف منطقة الإسكندرية لكرة القدم، بطولة منتخبات المناطق مواليد 2008 على ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير، خلال الفترة من 4 -7 نوفمبر 2023.

وكان عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أكد أن الإسكندرية ستستضيف بطولة منتخبات المناطق مواليد 2008، والتي ستطلق في الرابع من نوفمبر المقبل وحتى السابع من الشهر نفسه، وذلك علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير.

 

وأوضح الكابتن عامر حسين، أن البطولة أقيمت لإتاحة الفرصة أمام أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر 2008 لاختيار أفضل العناصر من اللاعبين

ويشارك في البطولة منتخبات مناطق: الاسكندرية، القاهرة، بورسعيد، الغربية، البحيرة، المنوفية.

وأضاف عامر حسين أن البطولة ستقام على كأس الراحل محمد فتحي الحكم الدولي ورئيس لجنة حكام الإسكندرية  الأسبق، تقديرا لما قدمه علي مدار مشواره للتحكيم المصرى عامة، والسكندرى علي وجه الخصوص.

قائمة منتخب القاهرة 
 

وتضم بعثة منتخب القاهرة، العميد محمد المسلمى رئيسا للبعثة، وماهر همام المدير الفني لفرع القاهرة وأيمن حسان مدير المنتخبات وأحمد السيد إداري المنتخب.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب القاهرة من محمود بيومي مديرا فنيا، ورمضان صبري مدربا ومحمد علي سلامة مدربا لحراس المرمى وأحمد طلعت طبيب وعبد الله سمير معد مدني.

ويضم منتخب القاهرة ٢٢ لاعبا وهم حمزة أحمد الجوي، ياسين ياسر رجب، مهند أيمن الشامي، وعمر محمد أحمد العدوى، وعمر أسامة هشهش، وعبر الرحمن رامي ابو الزيد، وحمزة محمد عبدالكريم، ومروان محمد رمضان، وآدم علاء فؤاد، ومحمد طارق محمد، ونور أشرف حسن، ومحمد أنس السيد، ومحمد سعيد ماضي، وعبد الرحمن أحمد محمد، وأنس رشدي السيد، وعبد العزيز إبراهيم الزغبي، وياسين حسام، وأدهم فريد، وزياد رمضان، ويامن أشرف، ومحمد عبدالكريم بسطاوى، وعمر علاء بشندي.

وكانت منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة الكابتن حمادة الشربينى، قررت إسناد رئاسة بعثة منتخب المنطقة مواليد ٢٠٠٨ الي العميد محمد المسلمى المدير المالي.

 

وكان الكابتن حمادة الشربينى رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم، حرص أمس على الاجتماع مع منتخب المنطقة مواليد ٢٠٠٨ قبل التوجه إلى الإسكندرية للمشاركة في بطولة منتخبات الفروع.

وتواجد في الاجتماع الذي تخلله تناول الغذاء، كل من ماهر همام المدير الفني لمنطقة القاهرة والعميد محمد المسلمى رئيس بعثة المنتخب وأيمن حسان مدير المنتخبات وأحمد السيد إداري المنتخب وعصام عبدالرحمن مدير العلاقات العامة بالمنطقة.

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عامر حسين وجهاز منتخب مصر 2008 يشهدون مباريات بطولة منتخبات المناطق

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