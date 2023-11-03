22 لاعبا في قائمة منتخب القاهرة استعدادا للمشاركة ببطولة منتخبات المناطق بالإسكندرية

يستعد منتخب القاهرة للناشئين للمشاركة في بطولة منتخبات المناطق بالإسكندرية المقرر انطلاقها غدا.

قائمة منتخب القاهرة للناشئين

وتضم بعثة منتخب القاهرة، العميد محمد المسلمى رئيسا للبعثة، وماهر همام المدير الفني لفرع القاهرة وأيمن حسان مدير المنتخبات وأحمد السيد إداري المنتخب.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب القاهرة من محمود بيومي مديرا فنيا، ورمضان صبري مدربا ومحمد علي سلامة مدربا لحراس المرمى وأحمد طلعت طبيب وعبد الله سمير معد مدني.

ويضم منتخب القاهرة ٢٢ لاعبا وهم حمزة أحمد الجوي، ياسين ياسر رجب، مهند أيمن الشامي، وعمر محمد أحمد العدوى، وعمر أسامة هشهش، وعبر الرحمن رامي ابو الزيد، وحمزة محمد عبدالكريم، ومروان محمد رمضان، وآدم علاء فؤاد، ومحمد طارق محمد، ونور أشرف حسن، ومحمد أنس السيد، ومحمد سعيد ماضي، وعبد الرحمن أحمد محمد، وأنس رشدي السيد، وعبد العزيز إبراهيم الزغبي، وياسين حسام، وأدهم فريد، وزياد رمضان، ويامن أشرف، ومحمد عبدالكريم بسطاوى، وعمر علاء بشندي.

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وكانت منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة الكابتن حمادة الشربينى، قررت إسناد رئاسة بعثة منتخب المنطقة مواليد ٢٠٠٨ الي العميد محمد المسلمى المدير المالي.

وتستضيف منطقة الإسكندرية لكرة القدم، بطولة منتخبات المناطق مواليد 2008 على ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير، خلال الفترة من 4 -7 نوفمبر 2023.

وكان الحاج عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أكد في تصريحات صحفية أن الإسكندرية ستستضيف بطولة منتخبات المناطق مواليد 2008، والتي ستطلق في الرابع من نوفمبر المقبل وحتى السابع من الشهر نفسه، وذلك علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير.

وأوضح الكابتن عامر حسين، أن البطولة أقيمت لإتاحة الفرصة أمام أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر 2008 لاختيار أفضل العناصر من اللاعبين

ويشارك في البطولة منتخبات مناطق: الاسكندرية، القاهرة، بورسعيد، الغربية، البحيرة، المنوفية.

وأضاف عامر حسين أن البطولة ستقام على كأس الراحل محمد فتحي الحكم الدولي ورئيس لجنة حكام الإسكندرية الأسبق، تقديرا لما قدمه علي مدار مشواره للتحكيم المصرى عامة، والسكندرى علي وجه الخصوص.

وكان الكابتن حمادة الشربينى رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم، حرص اليوم على الاجتماع مع منتخب المنطقة مواليد ٢٠٠٨ قبل التوجه إلى الإسكندرية للمشاركة في بطولة منتخبات الفروع.

وتواجد في الاجتماع الذي تخلله تناول الغذاء، كل من ماهر همام المدير الفني لمنطقة القاهرة والعميد محمد المسلمى رئيس بعثة المنتخب وأيمن حسان مدير المنتخبات وأحمد السيد إداري المنتخب وعصام عبدالرحمن مدير العلاقات العامة بالمنطقة.