جمال محمد علي يحاضر مدربي وإداريي منتخبات المناطق 2008

بطولة منتخبات المناطق، حرص الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، على إلقاء محاضرة تثقيفية لمدربي وإداريي منتخبات المناطق مواليد 2008، وذلك على هامش بطولة منتخبات المناطق المقامة بالإسكندرية.

وحضر المحاضرة، حسن إسماعيل المدير التنفيذى لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم ومحمد ياسين المدير التنفيذي لفرع بورسعيد لكرة القدم، والجهاز الفني لمنتخب القاهرة بقيادة الكابتن محمود بيومي والكابتن ماهر همام المدير الفني لفرع القاهرة لكرة القدم.

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وحرص الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس على حضور جميع مباريات، الدورة الودية التي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم، والتي تضم منتخبات مناطق القاهرة والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد والغربية والمنوفية لنفس المرحلة السنية.

وانطلقت بطولة منتخبات المناطق مواليد 2008 السبت الماضي، وتختتم غدا الثلاثاء بالدور النهائي.

انتقاء العناصر الواعدة للانضمام لمنتخب الناشئين

ويتابع أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 وجهازه المعاون كافة مباريات بطولة منتخبات المناطق، وذلك بحثا عن العناصر الواعدة بالفرق المشاركة في البطولة تمهيدا لضمهم لصفوف المنتخب في معسكره الأول المنتظر إقامته خلال الأيام المقبلة.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2008

وشهدت مباريات بطولة منتخبات المناطق تواجد جهاز منتخب الناشئين بكامل تشكيله والذي يضم كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، وأحمد رؤوف مدرب مساعد، وأحمد فوزي مدرب حراس المرمى، وأيمن حافظ مديرا إداريا.

كذلك حرص عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على منطقة الإسكندرية لكرة القدم، على متابعة مباريات بطولة منتخبات المناطق برفقة أعضاء الجهاز الفني لمنتخب الناشئين.

وكانت منطقة الإسكندرية لكرة القدم بادرت بتنظيم بطولة منتخبات المناطق مواليد 2008، لإتاحة الفرصة للجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 للبحث عن لاعبين ليشكل منهم قوام الفريق.

موعد أول ارتباط رسمي لمنتخب 2008

ويملك الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 متسعا من الوقت تساعده على تكوين فريق قوي، خاصة أنه ليس لديه ارتباطات رسمية قريبة، وسيكون أول ارتباط رسمي للفراعنة الصغار في شهر أبريل المقبل، وذلك بخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين، وهي البطولة المؤهلة بدورها إلى بطولة كأس العالم للناشئين 2025.

ومن المنتظر، أن يحدد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين خلال الفترة المقبلة برنامج إعداد الفريق للتصفيات الرسمية، وتحديد عدد المعسكرات التي سيتم إقامتها للمنتخب على مدار الأشهر المقبلة، قبل بدء مشوار المشاركات الرسمية.