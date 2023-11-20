الإثنين 20 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالغربية

حبس 3 أشخاص بتهمة
حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي، فيتو

أمرت النيابة العامة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالغربية.
 

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 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قيام 3 أشخاص بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

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جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. 

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