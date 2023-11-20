حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالغربية
أمرت النيابة العامة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالغربية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قيام 3 أشخاص بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
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