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رياضة

تصفيات كأس العالم، غينيا الاستوائية تفوز على ليبيريا بهدف وتتصدر مجموعتها

غينيا الاستوائية،
غينيا الاستوائية، فيتو

نجح منتخب غينيا الاستوائية في الفوز على ليبيريا بهدف خلال لقاء الفريقين بالحولة الثانية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. 

أهداف مباراة غينيا الاستوائية وليبيريا 

أحرز هدف غينيا الاستوائية اللاعب يمليو نسووي في الدقيقة العاشرة

وبهذه النتيجة تصدر منتخب غينيا الاستوائية قمة المجموعة الثامنة برصيد ٦ نقاط يليه منتخبي تونس ومالاوي برصيد ٣ نقاط وليبيريا بدون نقاط.

فوز غينيا بيساو على جيبوتي في مجموعة مصر 

فاز منتخب غينيا بيساو على نظيره جيبوتي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

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وسجل هدف غينيا بيساو اللاعب ماورو تيكيسيرا في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع منتخب غينيا بيساو رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى التي يتصدرها المنتخب الوطني برصيد 6 نقاط، بينما يظل منتخب جيبوتي بدون نقاط في المركز الأخير.

 

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 

1- مصر  6 نقاط

2- غينيا بيساو 4 نقاط

3- بوركينا فاسو نقطة واحدة

4- إثيوبيا   نقطة واحدة

5- سيراليون نقطة واحدة

6- جيبوتي بلا نقاط 

 

مجموعات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب إفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

 

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