شروط إعطاء فيتامين د لطفلك منذ ولادته

تهتم الأمهات بإعطاء الطفل منذ ولادته فيتامين د لمساعدته على النمو بشكل صحى وتقوية عظامه، وهو ضرورى جدا.

وأحيانا تغفل الأمهات عن ضبط مواعيد الفيتامين للطفل، ما يقلقهن كثيرا خوفا من أن يؤثر ذلك على الطفل بشكل سلبى.

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن فيتامين د مهم كثيرا للصغار منذ أول يوم الولادة وحتى اتمامهم 5 سنوات من عمرهم، وذلك لأنه يقوم مناعتهم ويقوى عظامهم ويساعدهم على النمو بشكل صحي.

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شروط إعطاء فيتامين د للطفل منذ ولادته

وأضاف شبيب، أن هناك بعض الأمور الخاصة بفيتامين د التى يجب التعرف عليها ومراعاتها عند إعطاء الطفل الجرعات الخاصة به، منها:

إن امتصاص فيتامين د أعلى فى الصباح والطفل يستفاد به أكثر خاصة فى الشهور الاولى من عمره حتى تنغلق فتحة الرأس وتنمو الأسنان ويكون التطور الحركى للطفل أسرع.

لو تم إعطاء الطفل جرعة فيتامين د أسبوعيا فائدته تقل حوالى ١٠%، ولكن لو تم نسيان الجرعات فيمكن اعطائه الجرعات مجمعة أسبوعيا أفضل من عدم إعطائه.

الأفضل إعطاء الطفل الجرعة يوميًا ٤ نقاط كحد أدنى فى أول عام من عمره، وهناك أطفال يمكن أن تحصل على حوالى ١٠ نقاط وأكتر بـ ٦ نقاط بعد عام من عمرهم.

فى حال نسيان الجرعات اليومية، يتم إعطاء الطفل قطارة ونصف مرة واحدة فى الأسبوع المهم عدم تجاهل إعطاء الفيتامين للطفل حفاظا على نموه بشكل صحى.

شروط إعطاء فيتامين د لطفلك، فيتو

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها مع الطفل الرضيع حفاظا على صحته، منها:-

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

-ويجب الإهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادى، واللحوم أيضا يمكن ضربها فى الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادى، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الإهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل فى الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.