فوائد فيتامين د، لصحة العظام والقلب وجهاز المناعة

فوائد فيتامين د، قد يعلمها البعض، وهو فيتامين أساسي يلعب دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم، وعلى رأسها صحة العظام، ويوجد فيتامين د بشكل أساسي في أشعة الشمس، ولذلك ينصح الأطباء بضرورة تعريض الأطفال الرضع لأشعة الشمس يوميًا، حتى لا يصابوا بلين العظام.

فوائد فيتامين د

وأوضحت الدكتورة وفاء سعيد اخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد فيتامين د للصحة متعددة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

صحة العظام:

يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى أمراض العظام، مثل الكساح ولين العظام وهشاشة العظام.

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دعم جهاز المناعة:

يساعد فيتامين د جهاز المناعة على محاربة العدوى. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

صحة القلب والأوعية الدموية:

يساعد فيتامين د على تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

دعم صحة الدماغ:

يساعد فيتامين د على حماية الدماغ من التلف، وقد يكون له أيضًا آثار وقائية ضد مرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.

صحة العضلات:

يساعد فيتامين د على تنظيم وظائف العضلات، وقد يكون له أيضًا آثار وقائية ضد بعض أنواع السرطان.

تحسين الحالة المزاجية:

قد يساعد فيتامين د في تحسين الحالة المزاجية وتعزيز النوم.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 1:

قد يساعد فيتامين د في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 1 عند الأطفال.

تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي:

قد يساعد فيتامين د في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي عند النساء.

تحسين الأعراض المرتبطة بمتلازمة التعب المزمن:

قد يساعد فيتامين د في تحسين الأعراض المرتبطة بمتلازمة التعب المزمن، مثل التعب والضعف.

مصادر فيتامين د

مصادر فيتامين د

يمكن الحصول على فيتامين د من خلال الطعام أو المكملات الغذائية أو التعرض لأشعة الشمس.

تشمل المصادر الغذائية لفيتامين د ما يلي:

الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والماكريل

البيض

اللحوم الحمراء

منتجات الألبان المدعمة

تشمل المصادر النباتية لفيتامين د ما يلي:

الفطر

الحبوب المدعمة

تعتمد كمية فيتامين د التي يحتاجها الشخص على العمر والحالة الصحية.

فيما يلي التوصيات اليومية لفيتامين د:

الرضع (0-11 شهرًا): 10 ميكروجرام (400 وحدة دولية)

الأطفال (1-13 عامًا): 15 ميكروجرام (600 وحدة دولية)

المراهقون (14-18 عامًا): 15 ميكروجرام (600 وحدة دولية)

البالغون (19-70 عامًا): 20 ميكروجرام (800 وحدة دولية)

البالغون (71 عامًا فأكثر): 25 ميكروجرام (1000 وحدة دولية)

النساء الحوامل أو المرضعات: 15 ميكروجرام (600 وحدة دولية)

الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د: قد يحتاجون إلى تناول جرعات أعلى من فيتامين د.

الوقاية من نقص فيتامين د

أفضل طريقة للوقاية من نقص فيتامين د هي التعرض لأشعة الشمس بانتظام. ومع ذلك، يجب توخي الحذر لتجنب حروق الشمس.

يمكن أيضًا الحصول على فيتامين د من خلال تناول الأطعمة المدعمة أو المكملات الغذائية.

الآثار الجانبية لفيتامين د

بشكل عام، يعتبر فيتامين د آمنًا للاستهلاك بكميات معتدلة. ومع ذلك، قد يؤدي تناول جرعات عالية من فيتامين د إلى بعض الآثار الجانبية، مثل:

زيادة مستويات الكالسيوم في الدم

الشعور بالغثيان والقيء

الإسهال

الصداع