الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية بطلخا

محافظ الدقهلية يتابع
محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال توصيل المرافق، فيتو

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا لمتابعة تنفيذ أعمال توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية بمدينة طلخا لسرعة دخولها الخدمة لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين.

 

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذا لتوجيهات  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات، وفي إطار المتابعة المستمرة للواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة ملفات العمل في كافة القطاعات ومن خلال الإدارات التنفيذية المركزية بديوان عام المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين

Advertisements

وعقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الاجتماع الدوري الموسع مع مديري عموم ومديري الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد للمحافظة وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية وتناول "مختار" خلال الاجتماع استعراض ومناقشة أسلوب العمل داخل الإدارات كل في اختصاصه والموقف التنفيذي لملفات العمل بما يحقق سرعة الأداء وحسن الإنجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي.

وأكد "مختار" في بداية الاجتماع أن تحديد التوقيتات العامل الأساسي بشأن كافة الموضوعات ومتابعتها للعمل علي انهائها وفقا للتوقيت المحدد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المقصرين.. 

وشدد علي المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية  2023/2024 بمراكز المحافظة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين على مدار فترات تنفيذ الخطة..

وتناول" مختار" خلال مؤتمر المتابعة العديد من الملفات الأخرى التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين شملت ضرورة تنشيط التحصيل لمستحقات الدولة في مقدمتها رسوم النظافة وكذلك ومتابعة موقف انشاء مجمع خدمات بالدقهلية وتنفيذ محطة الصرف الصحي بالزعفران بالمنصورة وتطوير حديقة الحيوان وشجرة الدر وكذا متابعة موقف عدد من المشروعات المتعثرة لإعطاء دفعة للعمل بها وموقف تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بمراكز ومدن المحافظة والتعامل مع عمليات حرق قش الأرز وكذا شكاوي المواطنين علي البوابة الالكترونية وموقف المباني الحكومية الصادر لها قرارات إزالة وعملية إدارة وتشغيل محطة بوتجاز طلخا.

وفي نهاية الاجتماع قال مختار: "إننا نعمل جميعًا كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشكلات التي تواجههم وعلى كل مسئول أن يؤدي عمله بما يرضي الله". 

اتخاذ الاجراءات اللازمة احتياجات المواطنين الإجراءات اللازمة الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور ايمن مختار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المشروعات المتعثرة هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية رئيس عبد الفتاح السيسي سرعة دخولها الخدمة مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

مواد متعلقة

رئيس تجارية الدقهلية يشارك في الملتقى التوظيفى الأول لحقوق المنصورة

صحة الدقهلية: الانتهاء من توسعة وحدة الكلى بأحمدية أبو الفتوح

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 20-11-2023 في الدقهلية

تقلبات جوية وأمطار تضرب أرجاء محافظة الدقهلية وطوارئ في الأجهزة التنفيذية (صور)

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة (فيديو)

8 ساعات من الرعب داخل تل أبيب، حزب الله يشن الهجوم الأعنف على الاحتلال منذ 7 أكتوبر (فيديو)

جماعة الحوثي توجه رسالة تهديد لدولة الاحتلال

بالزغاريد والأحضان، لاعب حرس الحدود يحتفل مع والدته بهدفه أمام المقاصة (فيديو)

أغنية لأطفال إسرائيل تثير غضب العالم، تحرض على الإبادة الجماعية لأهل غزة (فيديو)

أوامر رئاسية بعزل مستشارين بمجلس الدولة (مستند)

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 في الأسواق

جميل برسوم: محمد فراج فنان واعد وأهل الكهف هيكون أحسن فيلم في تاريخ مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

بالزغاريد والأحضان، لاعب حرس الحدود يحتفل مع والدته بهدفه أمام المقاصة (فيديو)

أغنية لأطفال إسرائيل تثير غضب العالم، تحرض على الإبادة الجماعية لأهل غزة (فيديو)

محمد حاكم فيلسوف الضحك، معرض كاريكاتير في بيت السناري

طالب مصري بالخارج يفوز بمنحة لدراسة هندسة البترول برومانيا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا ترتفع لـ 230 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض جديد في سعر الفراولة بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

فوائد الزنجبيل المذهلة للرجال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غسل الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

نص أذكار المساء من القرآن والسنة

10 طرق للحصول على الرزق الحلال

المزيد
الجريدة الرسمية