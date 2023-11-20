محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية بطلخا

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا لمتابعة تنفيذ أعمال توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية بمدينة طلخا لسرعة دخولها الخدمة لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات، وفي إطار المتابعة المستمرة للواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة ملفات العمل في كافة القطاعات ومن خلال الإدارات التنفيذية المركزية بديوان عام المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين

Advertisements

وعقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الاجتماع الدوري الموسع مع مديري عموم ومديري الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد للمحافظة وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية وتناول "مختار" خلال الاجتماع استعراض ومناقشة أسلوب العمل داخل الإدارات كل في اختصاصه والموقف التنفيذي لملفات العمل بما يحقق سرعة الأداء وحسن الإنجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي.

وأكد "مختار" في بداية الاجتماع أن تحديد التوقيتات العامل الأساسي بشأن كافة الموضوعات ومتابعتها للعمل علي انهائها وفقا للتوقيت المحدد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المقصرين..

وشدد علي المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 بمراكز المحافظة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين على مدار فترات تنفيذ الخطة..

وتناول" مختار" خلال مؤتمر المتابعة العديد من الملفات الأخرى التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين شملت ضرورة تنشيط التحصيل لمستحقات الدولة في مقدمتها رسوم النظافة وكذلك ومتابعة موقف انشاء مجمع خدمات بالدقهلية وتنفيذ محطة الصرف الصحي بالزعفران بالمنصورة وتطوير حديقة الحيوان وشجرة الدر وكذا متابعة موقف عدد من المشروعات المتعثرة لإعطاء دفعة للعمل بها وموقف تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بمراكز ومدن المحافظة والتعامل مع عمليات حرق قش الأرز وكذا شكاوي المواطنين علي البوابة الالكترونية وموقف المباني الحكومية الصادر لها قرارات إزالة وعملية إدارة وتشغيل محطة بوتجاز طلخا.

وفي نهاية الاجتماع قال مختار: "إننا نعمل جميعًا كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشكلات التي تواجههم وعلى كل مسئول أن يؤدي عمله بما يرضي الله".