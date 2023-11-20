طالب مصري بالخارج يفوز بمنحة لدراسة هندسة البترول برومانيا

المصريين بالخارج خير سفراء للوطن لحرصهم على إبراز النجاحات والتميز في كل مجال يعملون به أو يرتادونه، نجاحات المصريين بالخارج تعد جزءا مهما من القوى الناعمة المصرية والتي تدعمها وزارة الهجرة وتحرص على تسليط الضوء عليها.

طلاب المصريين بالخارج

وأبرزت وزارة الهجرة نجاح أحد طلاب المصريين بالخارج وهو طالب مصري متفوق في المملكة العربية السعودية والذي نجح في الثانوية العامة من مدرسة "أحمد بن حنبل"، في جدة بتقدير ممتاز معدل تراكمي ١٠٠%.

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المصريين بالخارج

وقالت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "في معظم دول العالم تجديد أبناء المصريين بالخارج .. المصريين في كل مكان بيشرفوا بلدهم، والنماذج كتير، وفي كل مكان بنروحه بنقابلهم، النهارده كان لازم أكتب عن "سيف الدين محمود محمد عبد الرحمن الشيخ"..

هندسة بترول وتعدين الغاز برومانيا

وقالت وزيرة الهجرة "سيف، فاز بمنحة دراسية لدراسة هندسة بترول وتعدين الغاز بدولة رومانيا.

واختتمت كلامها قائلة “باركوا لابننا سيف ولكل مصري مجتهد في كل مكان في العالم”.

والتقت السفيرة سها جندي، الدكتور حسن الجراحي، المستثمر المصري بالمملكة العربية السعودية،عضو المجلس التأسيسي للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، الذي اعرب عن شكره لوزارة الهجرةً لكل ما قامت به من جهود حتي تم تسجيل الشركة.

ويأتي ذلك في إطار زيارة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الخارجية، والتي بدأتها من المملكة العربية السعودية.

ومن ناحيتها، أكدت السفيرة سها جندي حرصها على تحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، ضمن حملة "شارك بصوتك"

وأشارت إلى أن مصر شهدت الكثير من التعديلات التشريعية لتهيئة المناخ للاستثمار، ولذلك جاء لقاء مستثمرين مصريين بالخارج في صدارة الأولويات، خلال هذه الزيارات التي تبدأ بزيارة أكبر جالية مصرية في الخارج، في المملكة العربية السعودية.