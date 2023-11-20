الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

بعملية في غاية الدقة، حزب الله يستهدف جنود الاحتلال بالصواريخ الموجهة

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلن حـزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الإثين، عن  استهداف قوة مشاة للاحتلال الإسرائيلي قرب موقع حدب يارون بالصواريخ الموجهة.

حزب الله يستهدف قوات تابعة لجيش الاحتلال 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني استهدافه ثكنة "برانيت" مركز قيادة الفرقة 91 التابعة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي  بصاروخ بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة.

وقال الحزب في بيان له تداولته وسائل إعلامية فلسطينية إن قصف مركز قيادة الفرقة 19 التابعة لقوات جيش الاحتلال جاء دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة.

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وفي السياق ذاته أكدت تقارير نشرتها صحيفة كالكاليست العبرية، أن حكومة الحرب الإسرائيلية بدأت في تحضير خطط لتوسيع نطاق الحرب ضد لبنان.

جيش الاحتلال يستعد لحرب موسعة 

وأفادت صحيفة كالكاليست العبرية في تقريرها بأن  قرار توسيع دائرة الحرب في لبنان تم اتخاذه  وبدأت التحضيرات لخوض المعركة في التوقيت المناسب سياسيا وعسكريا.

وأوضحت الصحيفة العبرية في تقريرها أن هذا القرار دفع حكومة الاحتلال الإسرائيلية لإصدار قرار بوقف كافة صفقات السلاح إلى الخارج، وذلك في ظل حاجة جيش الاحتلال  لكافة المركبات العسكرية، خصوصا في ظل الخسائر التي يتكبدها في هذا النوع من معدات في  الحرب داخل قطاع غزة على يد كتائب القسام.

وأوقفت دوة الاحتلال برنامج تصدير السيارات وأنها بدأت تتوسع في شراء جرافات عملاقة، وقد تم إلغاء صفقة بيع مئات الدبابات لجيش أجنبي، وسط قرار إعادة زيادة القوات المدرعة.

وأطلق  جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية شراء عاجلة لعشرات جرافات D9 المستخدمة في القتال في غزة؛ ويتم حاليًا تكييف الجرافات مع نظام التحكم عن بعد.

وألغى جيش الاحتلال خطة تصدير مئات من دبابات ميركافا إلى الجيوش الأجنبية، بما في ذلك تلك الموجودة في أوروبا، على خلفية الحرب في غزة، وكذلك في ظل تحركات إسرائيل الرامية إلى توسيع استعداد الجيش للحرب في لبنان.

وتأتي تلك الخطوة لتطوير الإصدارات القديمة لعدد من المركبات، مثل دبابات ميركافا مارك 3، والتي عفا عليها الزمن ودبابات مارك 2 التي تم استبدالها في العقدين الأخيرين بدبابات مارك 4 الأكثر تقدما.

وفي السياق ذاته كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله يتجه نحو الحرب المباشرة، مشيرة إلى أن الأخير اتخذ خطوة أخرى نحو التصعيد على الحدود اللبنانية مع الكيان الإسرائيلي.

اشتباكات مباشرة بين حزب الله وجيش الاحتلال 

وأكدت الصحيفة العبرية أنه بعد إطلاق الطائرة بدون طيار، وإطلاق الصواريخ الذي بدأ بالفعل في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، يمكن القول بالفعل أن حزب الله قد اتخذ خطوة أخرى على الحدود الشمالية.

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حزب الله يستهدف مركز قيادة الفرقة 19 الإسرائيلية بصاروخ بركان

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حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية جنوب لبنان

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