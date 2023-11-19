حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني استهداف مواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.

وقال الحزب في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من عصر يوم الأحد موقع العباد بالصواريخ ‏الموجهة وأصابوا التجهيزات الفنية المستحدثة فيه بشكل مباشر".



حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية



وذكر في بيان منفصل أن "مجاهدي ‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:45 من عصر يوم الأحد 19-11-2023 استهدفوا ثكنة يفتاح -قرية قدس ‏اللبنانية المحتلة- وموقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيهما إصابات مباشرة".

وصرح الحزب في وقت سابق من اليوم أنه تم استهداف 9 مواقع عسكرية وتجمعات للجنود الإسرائيليين عند الحدود وسط قصف متبادل تشنه القوات الإسرائيلية أيضا على القطاع الغربي والأوسط جنوب لبنان.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي متقطع في القطاع الغربي جنوب لبنان أطراف بلدات الناقورة وطيرحرفا ووادي حامول وأطراف بلدة الجبين والضهيرة ويارين.

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من ناحية اخرى نشرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- مشاهد جديدة لعناصر من المقاومة يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية في غزة، وتظهر ملابس عسكرية لعدد من الجنود الإسرائيليين وقلاداتهم ومعداتهم العسكرية.



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن مقتل 5 من ضباطه وجنوده في اشتباكات اليوم مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – في قطاع غزة.



قتلى الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم البري





وبذلك ووفقا لإعلانات الاحتلال ارتفع عدد القتلى من قواته في العمليات العسكرية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى 63 قتيلا.

مشاهد جديدة لعناصر من كتائب القسام يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية في #غزة، وتظهر ملابس عسكرية لعدد من الجنود الإسرائيليين وقلاداتهم ومعداتهم العسكرية#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/BzOnWXhKXn — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 19, 2023

وشككت الكثير من التقارير في إحصائيات جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عدد قتلاه، وأكد المتحدث باسم القسام أبو عبيدة، أن قتلى الاحتلال أكبر بكثير من المعلن.

وفي هذا السياق قال مدير المقبرة العسكرية الإسرائيلية في كريات شؤول وجبل هرتسل، ديفيد أورن باروخ، اليوم الأحد، إن هناك جنازة لجنود الاحتلال كل ساعة أو ساعة ونصف.





المقبرة العسكرية الإسرائيلية وحقيقة دفن 50 جنديا





وأكد المسؤول الإسرائيلي: "أنه تم دفن 50 عسكريا إسرائيليا قتلوا في الهجوم البري على غزة، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وفي وقت سابق نشر جيش الاحتلال، مقطع فيديو يظهر عمليات تأبين قتلى جيش الاحتلال جراء الاشتباكات مع كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - في المقابر العسكرية وكيفية الإعداد لتلك المراسم.



وخلال الفيديو ظهرت عملية الإعداد للدفن في مقبرتي جبل هرتسل وكريات شاؤول العسكريتين وظهرت تفاصيل جديدة حول أعداد القتلى، وهو الأمر الذي تحاول الرقابة العسكرية الإسرائيلية طوال الوقت عدم الإفصاح عنه، حيث يحظر نشر أية معلومات عن قتلى جيش الاحتلال إلا بموافقة الرقابة العسكرية.

وقال باروخ: «في هذا المجال نعمل أولا من أجل العائلات، ومن أجل قتلى أجهزتنا الأمنية، لمنحهم كل الدفء والحب الذي يمكننا منحه والعناية بالقبور، ومرافقتهم ومساندتهم».



وأضاف باروخ «الآن نحن في فترة صعبة جدا، جنازة كل ساعة أو كل ساعة ونصف.. كان يفترض أن أفتح عددًا هائلا من القبور فقط في مقبر جبل هرتسل».

وهو ما يثير التساؤلات حول الأعداد الحقيقية للقتلى الذين يسقطون خلال المعارك في غزة، وحتى الآن أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 380 من جنوده منذ السابع من أكتوبر

وأعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن مقاتلي الحركة نفذوا هجوما على 6 من أفراد جيش الاحتلال بعد قصفهم بقذيفة في معارك شمال قطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال في الهجوم البري على غزة

وفي السياق ذاته كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم عن مقتل ضابط وجندي في المعارك شمال غزة ما يرفع عدد قتلاه منذ بدء الهجوم البري إلى 60 قتيل حتى الأن.



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