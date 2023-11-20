لحظة سيطرة الحوثيين على سفينة الشحن الإسرائيلية واقتيادها للميناء باليمن (فيديو)

سفينة الشحن الإسرائيلية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة سيطرة الحوثيين في اليمن على سفينة الشحن الإسرائيلية في البحر الأحمر، والاستيلاء عليها واقتيادها إلي السواحل اليمنية ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق آلاف الأطفال والنساء في غزة.

لحظة استيلاء الحوثيين على سفينة الشحن الإسرائيلية

وعن سفينة الشحن الاسرائيلية، تظهر مقاطع الفيديو مجموعة من الزوارق التابعة للحوثيين، وهم يسيطرون على السفينة، حيث قام مجموعة من الجنود بتسلق السفينة واقتادوها إلى السواحل اليمنية.

الحوثيون يستولون على سفينة الشحن الإسرائيلية، فيتو



جدير بالذكر أن جماعة الحوثي أعلنت، أمس الأحد، السيطرة على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر، ونقلوها إلى ميناء الصليف بالحديدة في اليمن.

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سيطرة زوارق الحوثيين على السفينة الإسرائيلية، فيتو



وذكر الحوثيون في بيان لهم أنهم يستهدفون جميع أنواع السفن التي تحمل علم إسرائيل، أو التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، أو التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية أيضًا، وذلك تضامنا مع المقاومة الفلسطينية، ونصرة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة الجماعية في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

جماعية الحوثيين تتوعد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

وأكدت جماعة الحوثيين، أمس الأحد، أنهم استولوا على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر، بعد السيطرة عليها واقتيادها إلى السواحل اليمنية، رغم نفى جيش الاحتلال الاسرائيلي أن تكون السفينة إسرائيلية، لكن السفينة يمتلكها أحد رجال الأعمال الإسرائيليين.

وعلقت وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي علي حادث اختطاف سفينة الشحن الإسرائيلية، والتي تُسمى "جالاكسي ليدر"، من قبل الحوثيين في البحر الأحمر، حيث قالت: "السفينة التي اختطفها الحوثيون مستأجرة من شركة إسرائيلية وعليها طاقم دولي".

لحظة توجه الزوارق للاستيلاء على سفينة الشحن الإسرائيلية، فيتو



وقبل وقت سابق هددت جماعة الحوثي باستهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر، وذكر ذلك زعيم الجماعة في اليمن، عبد الملك بدرالدين الحوثي، في الذكرى السنوية للشهيد في اليمن.

احتجاز سفينة الشحن الإسرائيلية بأمر إيران

وقال الخبير العسكري ومدير الشئون المعنوية الأسبق، اللواء سمير فرج، في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "TEN": "إعلان الحوثيين احتجاز سفينة تتبع للاحتلال الإسرائيلي كان بأمر من إيران"، موضحًا أن ما حدث من اختطاف السفينة الإسرائيلية من قبل الحوثيين رسالة من إيران إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وإلى كل من يهمه الأمر في المنطقة على أنها قادرة على المواجهة.



وأشار اللواء سمير فرج إلى أن إيران تسيطر بشكل مباشر على مضيق هرمز، ولديها القدرة على السيطرة على باب المندب من خلال الحوثيين في اليمن.

اقتياد السفينة الإسرائيلية لميناء الحديدة، فيتو

نتنياهو مهدد بالسجن وبايدن يفقد الناخبين

وقال فرج "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو هو الخاسر الأكبر من الحرب على قطاع غزة، ومن المتوقع أن يتعرض للسجن بعد انتهاء الحرب، كما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد أكبر الخاسرين، لأن عملية "طوفان الأقصى قامت بضرب سمعة جيش الاحتلال الذي كان يصنف نفسه بالجيش الذي لا يُقهر."

زوارق الحوثيين تتجه للاستيلاء على سفينة الشحن الإسرائيلية، فيتو



وأضاف "أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع أن يقدر قوة المقاومة، وأن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تخترق نظام قبة الصخرة الدفاعي الأمريكي من خلال إطلاق دفعات كبيرة من الصواريخ في وقت واحد، وهذا أدى لعدم قدرة القبة على مواجهة كافة الصواريخ، وسقوط الكثير من الصواريخ على الاحتلال."

وأكد أن هناك تغيرًا في العالم تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، خاصة في الولايات المتحدة، موضحًا أن الحرب على قطاع غزة أدت لانخفاض شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بصورة كبيرة، وفي حالة استمرار الحرب فإن بايدن سيخسر المزيد من الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.