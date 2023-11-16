خديجة بن قنة تسخر من الاحتلال بعد رفع علم إسرائيل على مستشفى الشفاء (فيديو)

اقتحام مستشفى الشفاء، سخرت الإعلامية خديجة بن قنة من رفع جنود الاحتلال للعلم الإسرائيلي فوق مستشفى الشفاء بغزة، بعد اقتحام الاحتلال للمستشفى بدباباتهم وقصف المستشفى بالمدفعية الثقيلة، وتدمير مخازن الأدوية.

رفع علم الاحتلال على مستشفى الشفاء بغزة



وعن اقتحام مستشفى الشفاء بغزة، ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي عليها، قالت خديجة: إن هذا الأمر لم يحدث في تاريخ الحروب منذ العصر الحجري، فالاحتلال يعلن الانتصار على الرضع، ورفع العلم على جثثهم هزيمة تليق بهم.

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رفع علم الاحتلال على مستشفى الشفاء، فيتو



وكتبت خديجة بن قنة ساخرة، عن رفع علم الاحتلال فوق مستشفى الشفاء بغزة، "لأول مرة في تاريخ الحروب منذ العصر الحجري، يعلن طرفٌ انتصاره على طرف آخر من سقف مستشفى وعلى بساطٍ من جثث الرضّع والخُدّج والأطفال.. الاحتفال بالانتصار على الرضّع برفع العلم فوق جثثهم هزيمةٌ تليق بهم".

جريمة جديدة للاحتلال في مستشفى غزة



جدير بالذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي أقدم على جريمة جديدة، أمس الأربعاء، بـاقتحام مستشفى الشفاء بغزة، وقام بتفجير البوابات الأربعة الخاصة بالمستشفى، وأسر العديد من النازحين المدنيين، الذين جاءوا للاحتماء من جرائم الاحتلال والقصف العشوائي لهم في المستشفى.

لأول مرة في تاريخ الحروب منذ العصر الحجري، يعلن طرفٌ انتصاره على طرف آخر من سقف مستشفى وعلى بساطٍ من جثث الرضّع والخُدّج والأطفال..

الاحتفال بالانتصار على الرضّع برفع العلم فوق جثثهم هزيمةٌ تليق بهم.. #غزة #أبوعبيدة #Gaza_Genocide #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/0qtyAAxf85 — خديجة بن قنة khadija Benganna (@Benguennak) November 16, 2023



كما قام جنود الاحتلال الإسرائيلي بتفتيش المستشفى وكل طوابقها، لكنهم لم يجدوا أي إثبات أو دليل على وجود أفراد المقاومة الفلسطينية في المستشفى، ووجدوا لاب توب فقط، وبرغم ادعائهم وجود أسلحة داخل المستشفى، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات ذلك، ولم يتمكنوا من تقديم دليل يؤكد مزاعمهم.

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى الشفاء، فيتو



وقام الاحتلال الإسرائيلي أيضًا بتدمير مخازن الدواء في المستشفى، واقتحموا البوابة الجنوبية لمستشفى الشفاء، حيث توجد ثلاجات الموتى المملوءة بالجثث، لتفتيشها، لكنهم لم يجدوا شيء من ادعاءاتهم.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى الشفاء



اقتحام مستشفى الشفاء بغزة، من قبل قوات الاحتلال، يعد جريمة جديدة قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها، لتضاف إلى سلسلة الانتهاكات والمجازر المستمرة التي تقوم بها، بالإضافة لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق المدنيين العُزل في غزة، منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المستشفى، فجر أمس الأربعاء.

استمرار انتهاكات الاحتلال في مستشفى الشفاء، فيتو



ويضم مستشفى الشفاء 1500 من أفراد الأطقم الطبية، وما يقرب من 700 مريض و39 من الأطفال المبتسرين "الخدج"، و7 آلاف نازح مدني جراء القصف العشوائي لأهل غزة، تحت ذريعة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بوجود الأسري الإسرائيليين داخل المستشفى وهو ما فشلت تل أبيب في إثباته بعد الاقتحام.

مزاعم الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام مستشفى الشفاء



وجاء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء بغزة، تحت ذريعة امتلاك معلومات استخباراتية، تزعم وجود أسرى إسرائيليين داخل المستشفى، لكن قوات الاحتلال فشلت في إيجاد دليل واحد على مزاعمها، حسبما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.

اقتحام مستشفى الشفاء بغزة، فيتو



وأسفر حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء بغزة، بالدبابات والآليات العسكرية وقطع للوقود والكهرباء، عن استشهاد العديد من مرضى العناية المركزة، والأطفال المبتسرين "الخُدج"

وتعتبر مستشفى الشفاء بغزة، أكبر مجمع طبى في القطاع، يضم 3 مستشفيات متخصصة، ويعمل فيه 25% من العاملين في القطاع الصحي بقطاع غزة، كما إنها تأسست منذ عام 1946، أي أن المستشفى أقدم عمرًا من الاحتلال الإسرائيلي.