زعيم جماعة الحوثيين: الأمريكي والإسرائيلي وجهان لعملة الطغيان

تحدث زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون)، عبد الملك بدرالدين الحوثي، بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد في اليمن، وقال إن الشهداء مدرسة نموذجية تجسد لنا قيم الإسلام ومبادئه، وفي كل عام نحرص على إحياء ذكراهم، عرفانًا بحقهم واعترافًا بأهمية ما يتحقق في واقعنا كثمرة لعطائهم.

وتابع: ‌‎‌"مأساة الشعب الفلسطيني الكبيرة موجودة منذ 70 عامًا، وغزة تعيش حاليا جرائم إبادة جماعية وقتل بدم بارد للناس حتى في مساجدهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومدارس المنظمات الأممية التي لجأووا إليها".

Advertisements

وأضاف: "الأمريكي والإسرائيلي وجهان لعملة الطغيان والإجرام والامتهان للشعوب والنزعة العدوانية للمجتمعات البشرية".

خروج جميع المستشفيات عن الخدمة ماعدا "المعمداني"

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الصحة خروج كل المرافق الصحية عن العمل إلا واحدة، وذلك تزامنا مع اشتداد المعارك وتركيز القصف الإسرائيلي على عدد من المستشفيات ومحيطها في شمال قطاع غزة.

وكشف مدير الصحة في قطاع غزة منير البرش، أن المستشفى المعمداني هو الوحيد الذي يعمل الآن شمالًا.

كما تابع أن العاملين دفنوا عشرات الجثث في ساحة مستشفى الشفاء اليوم الثلاثاء.

ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة

وبحسب شبكة "العربية/الحدث"، أن منظمة الأونروا ومنظمة الصحة العالمية لم تعد تقدم خدمات أبدًا، معتبرا أن المنظمات الأممية رضخت لإسرائيل وخرجت من القطاع.

كذلك أوضح أن تصريحات إسرائيل عن نقل حاضنات أطفال إلى غزة "دعائية".

وأعلن ارتفاع عدد الضحايا منذ بدء الحرب إلى نحو 12 ألف شهيد وأكثر من 30 ألف جريح في غزة منذ بداية الحرب.

تأتي هذه التطورات في حين يقبع مجمع الشفاء، أكبر المستشفيات في قطاع غزة وسط مواجهات واشتباكات مستعرة منذ أيام بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس.