أمريكا تراقب عن كثب والاحتلال يحذر بشأن الملاحة الدولية.. تفاصيل اختطاف سفينة من قبل الحوثيين بالبحر الأحمر

الحوثيين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، اختطاف سفينة شحن من قبل الحوثيين في جنوب البحر الأحمر، مشددا على أن هذا حدث خطير للغاية على المستوى العالمي.

بيان عاجل من جيش الاحتلال على اختطاف سفينة بالبحر الأحمر

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن السفينة التي استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر ليست إسرائيلية ولا تحمل إسرائيليين وتحمل طاقما مدنيا دوليا.

وأضاف جيش الاحتلال: "خطف سفينة تجارية في البحر الأحمر حادث خطير، ولا يوجد إسرائيليون على متن السفينة التي استولى عليها الحوثيون، والسفينة المخطوفة كانت متوجهة إلى الهند قادمة من تركيا".



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اختطاف سفينة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر

بدورها، علقت وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، على حادث اختطاف سفينة «جالاكسي ليدر» من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وقالت: "السفينة التي اختطفها الحوثيون مستأجرة من شركة إسرائيلية وعليها طاقم دولي"، مؤكدة أنها لم يكن على متنها أي إسرائيليين.

تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، إن دولة الاحتلال تدين بشدة "الهجوم الإيراني على سفينة دولية" في البحر الأحمر.

وتوقع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن هذا التحرك يعد تصعيدا خطيرا لـ"عدوانية" طهران، لافتا إلى الهجوم على السفينة يخلق تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، فإن السفينة تابعة لشركة "Ray Shipping"، ومملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر.

وفقا للتقارير الإعلامية فإن "جالاكسي ليدر" كان على متنها 22 شخصا.

الكيان الصهيوني يهدد أمن المنطقة

وأكد المتحدث العسكري باسم "الحوثيين"يحيي سريع، أن السفن الإسرائيلية أو التي تتعامل معها هدفا مشروعا للقوات التابعة لجماعة الحوثي.

وأضاف المتحدث في البيان: "تنفيذا لتوجيهات القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، واستجابة لمطالب أبناء الشعب اليمني، وكل الأحرار من أبناء الأمة، وانطلاقا من المسئولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وما يتعرض له من حصار ظالم واستمرار المجازر المروعة والبشعة من قبل العدو الإسرائيلي، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني".

وصرح سريع بأن القوات المسلحة اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة وفقا لتعاليم وقيم الدين الإسلامي، مجددا تحذيره لكافة السفن الإسرائيلية أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة.

ودعا في بيانه كل الدول التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية أو السفن المملوكة لإسرائيليين.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة وتتوقف الجرائم البشعة المستمرة حتى هذه اللحظة على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وشدد المتحدث على أن من يهدد أمن واستقرار المنطقة والممرات الدولية هي إسرائيل، مشيرا إلى أنه على المجتمع الدولي إذا كان حريصا على أمن واستقرار المنطقة وعدم توسيع الصراع أن يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشار في ختام بيانه، إلى أن عمليات القوات المسلحة تهدد السفن الإسرائيلية والمملوكة لإسرائيليين دون غيرها.



أمريكا تراقب الوضع عن كثب

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة على علم باختطاف الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر، مؤكدة مراقبة الوضع عن كثب.

تفاصيل مثيرة عن السفينة المختطفة بالبحر الأحمر

فيما قالت شبكة «NBC» الأمريكية: إن مروحية أنزلت مسلحين حوثيين على متن السفينة المختطفة من البحر الأحمر والتي كانت تحمل علم جزر البهاما.

ووفقا لما نقلت الشبكة عن ثلاثة مسئولين أمريكيين، فإنه في حوالي الساعة الواحدة ظهرا، يوم الأحد، حلقت طائرة هليكوبتر فوق سفينة جالاكسي ليدر، وهي سفينة مملوكة لليابان وترفع علم جزر البهاما، وهبط عدد من الأفراد المسلحين إلى سطح السفينة.

معلومات عن سفينة جالاكسي ليدر

وأشارت المعلومات المتوفرة عن السفينة في موقع «مارينا ترافيك» إلى أن السفينة "جالاكسي ليدر"، مخصصة لنقل البضائع (حاملة سيارات) وتم بناؤها في عام 2002.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن سفينة جالاكسي ليدر:

1- السفينة من نوع نقل البضائع

2- السفينة متخصصة في حمل المركبات

3- طول السفينة 189.2م × عرض 32.29م

4- آخر موقع رصدت فيه السفينة البحر الأحمر

5- السفينة كانت متجهة من تركيا إلى دولة الهند

6 - تحمل علم جزر البهاما.

7- على متنها طاقم دولي ولا تحمل أي إسرائيلي.

استهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، في وقت سابق من الأحد، أنها ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع علم الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع عبر "تيليجرام" جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

ومساء الثلاثاء الماضي، هددت جماعة (الحوثيين)، أيضا باستهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مواقع إسرائيلية

وكانت جماعة الحوثي أعلنت أكثر من مرة منذ بداية الحرب في غزة، تنفيذ هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مواقع إسرائيلية منها أهداف عسكرية في مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، وقد طالت تلك المدينة بالفعل.

ومطلع الشهر الحالي، أكد المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع عبر حسابه في "إكس"، أن الجماعة ستواصل استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات حتى يتوقف الهجوم على غزة.

فيما سلطت تلك الهجمات التي أحبطت بمعظمها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الضوء على المخاطر التي قد تواجهها دول في المنطقة مع تصاعد القتال بين إسرائيل والفلسطينيين.

كما ألقت مزيدًا من الضوء على احتمال توسع الصراع بشكل أكبر، مع دخول فصائل ومجموعات مسلحة موالية لإيران على خط المواجهة سواء في العراق أو سوريا وجنوب لبنان. علمًا أن طهران ألمحت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسئول فيها ألا مصلحة لها أو نية في توسيع الحرب.