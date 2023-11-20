الدرندلي لمحمد الشناوي: "سأصنع لك تمثالا"

منتخب مصر، أثنى خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم، ورئيس بعثة منتخب مصر في ليبيريا على مستوى وتألق محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر.

وتابع لبرنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر قناة etc: "قُلت لـ محمد الشناوي؛ سأصنع لك تمثالًا بعد التألق مع منتخب مصر أمام سيراليون، لاعب له وزنه وحارس مميز، وتألق بشكل واضح في المباراة، وكلنا فخورون به".

فيتوريا يتابع كل المحترفين

وتابع: "فيتوريا يعمل على متابعة كل المحترفين، وكذلك بعض المصابين مثل أحمد حجازي والونش وغيرهما، ونتمنى وجودهم مع المنتخب في أمم إفريقيا، وسيتحدد ذلك على حسب جاهزيتهم".

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وأشار إلى أنه كان حريصا على متابعة منتخب مصر للشباب أمام تونس، مؤكدا بأنه سيتم الجلوس مع الجهاز الفني ودعمه من أجل اصلاح الأخطاء وتقديم نتائج جيدة في المرحلة المقبلة.

منتخب مصر يفوز علي سيراليون بثنائية

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم، على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالمباراة التي أقيمت في ليبيريا.

وسجل محمود تريزيجيه هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

ثم عاد تريزيجيه ليسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى سيراليون، وذلك في الدقيقة 61.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون

وتستعرض “فيتو” في السطور التالية ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز الثاني على التوالي على حساب سيراليون بهدفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى.

وشهدت الشوط الأول طردا للاعب وسط منتخب سيراليون ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين بعدها واصل الفراعنة ضغطه محاولة لتسجيل الهدف الثاني، وكان له ذلك بهدف تريزيجيه بالدقيقة 61 من انفراد تام.

وواصل الفراعنة السيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة وسجل هدف ثالث عن طريق محمد حمدي ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد حمدي

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

الهجوم: تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

أحمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد سامي - أحمد فتوح - عمر كمال - مروان عطية - عمر مرموش - محمد شريف - رامي ربيعة - مصطفى فتحي - محمود حمادة

ويترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.