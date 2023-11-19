أعراض النزلة الشعبية عند الأطفال وطرق العلاج السريع

أعراض النزلة الشعبية عند الأطفال، لابد من وعي الوالدين بها جيدا، حتى يمكنهم اكتشاف إصابة الطفل بالمرض مبكرا، لسرعة تلقيه العلاج، حتى لا تتطور الحالة للأسوأ، وياجه الطفل مضاعفات النزلة الشعبية، حيث يكون معرضا للإصابة بالالتهاب الرئوي.

وأشار الدكتور محمد حامد أخصائي أمراض الأطفال، أن النزلة الشعبية عند الأطفال؛ تُعد من أكثر الأمراض المعدية شيوعًا، وهي عبارة عن التهاب في الشعب الهوائية، وهي أنابيب تنقل الهواء من الرئتين إلى الحلق، وتُسبب النزلة الشعبية عادةً فيروسات، ولكن يمكن أن تسببها البكتيريا أيضًا.

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أعراض النزلة الشعبية عند الاطفال

وأضاف الدكتور محمد، أن أعراض النزلة الشعبية عند الأطفال تختلف حسب شدة الإصابة، وعادةً ما تبدأ بأعراض تشبه نزلة البرد، مثل:

سيلان الأنف

العطس

التهاب الحلق

السعال

ارتفاع درجة الحرارة

وأوضح الدكتور محمد، أنه مع تطور النزلة الشعبية، وعدم تلقي العلاج اللازم، قد تظهر الأعراض التالية:

صعوبة التنفس

الأزيز في الصدر

ضيق الصدر

التعب

فقدان الشهية

الغثيان أو القيء

وحذر الدكتور محمد، أنه في الحالات الشديدة، قد تؤدي النزلة الشعبية إلى التهاب رئوي، وهو عدوى خطيرة في الرئتين.

وأكد الدكتور محمد، أن هناك بعض العلامات التي تشير إلى أن الطفل المصاب بالنزلة الشعبية يحتاج إلى رعاية طبية فورية، وهو ما يجب أن يلتفت إليه الوالدين:

سرعة التنفس

الأزيز الشديد

ضيق الصدر

تغير لون الجلد أو الشفاه إلى الأزرق

عدم القدرة على الشرب أو الأكل

النزلة الشعبية واعراضها

علاج النزلة الشعبية عند الاطفال

وأوضح الدكتور محمد، أن علاج النزلة الشعبية عند الأطفال يعتمد على شدة الإصابة، وفي الحالات الخفيفة، يحتاج الطفل لأدوية لتخفيف الأعراض، مثل:

خافضات الحرارة

أدوية السعال

بخاخات الأنف

أما في الحالات الشديدة، قد يحتاج الطفل إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج بالمضادات الحيوية أو الأكسجين.

نصائح لتخفيف أعراض النزلة الشعبية عند الاطفال

وفيما يلي، يستعرض الدكتور محمد، بعض النصائح التي تساعد على تخفيف أعراض النزلة الشعبية عند الأطفال:

إبقاء الطفل في المنزل حتى يشعر بتحسن

إعطائه الكثير من السوائل

استخدام جهاز ترطيب الهواء أو الاستحمام بالماء الساخن لفتح المسالك الهوائية

إعطاء الطفل أدوية لتخفيف الأعراض، مثل خافضات الحرارة أو أدوية السعال

طرق الوقاية من النزلة الشعبية عند الاطفال

وأشار الدكتور محمد، أنه يمكن الوقاية من النزلة الشعبية عند الأطفال من خلال اتباع النصائح التالية:

تعويد الطفل على غسل اليدين بشكل متكرر.

تجنب ملامسة الأطفال المصابين بالنزلة الشعبية.

تطعيم الأطفال ضد الفيروسات التي تسبب النزلة الشعبية.