فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة، يقاوم التجاعيد ويحمى من الشيخوخة

فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة، زيت اللوز الحلو من أنواع الزيوت الطبيعية التى تستخدم للعناية بالبشرة والشعر لقيمتها الغذائية العالية.

وفوائد زيت اللوز الحلو للبشرة، عديدة لأنه غنى بالعناصر الغذائية المهمة التى تعزز من جمال البشرة وتحافظ على شبابها وينصح به الأطباء.

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن زيت اللوز الحلو من أفضل المكونات التى تستخدم للبشرة حيث يعد علاج لجميع مشكلات البشرة ويستخدم كما هو على البشرة كهدعلاج أو ترطيب يومي للبشرة قبل النوم لأهميته فى الحفاظ على البشرة.

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القيمة الغذائية الموجودة في زيت اللوز

واضافت نادية، أن زيت اللوز الحلو يحتوى على العناصر الغذائية المهمة للبشرة مثل فيتامينات أ وه وب بالإضافة إلى الزنك والنحاس والأوميجا 3 و6، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة، وبالتالى هو يمد البشرة بالعناصر المهمة للحفاظ على جمالها.

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فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة

وتابعت، أن من فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة:-

يرطب البشرة بعمق.

يعالج الندبات وآثار الجروح بالبشرة.

يوحد لون البشرة.

يساعد فى تخفيف الالتهابات بالبشرة.

يعمل على تفتيح البشرة.

يوحد لون البشرة.

يقاوم علامات التمدد بالبشرة

يقلل فرص ظهور التجاعيد بالبشرة.

مرطب جيد للبشرة الجافة فى الشتاء.

يساعد في علاج الهالات السوداء.

يساعد فى التخلص من آثار الشمس على البشرة.

يعيد حيوية وجمال البشرة بعد فقدان رونقها.

يعزز من نضارة البشرة وإشراقتها.

وتستعرض السطور التالية وصفات طبيعية للبشرة محضرة من زيت اللوز الحلو.

زيت اللوز الحلو لترطيب البشرة فى الشتاء

حاولى عدم استخدامه على البشرة بالشكل المباشر بمعنى وضعك لنقطتيتن منه على الأكثر بواسطة القطن ثم افرديه على الوجه وقومى باستخدامه مرتين خلال فترة الصباح ومرة قبل النوم مباشرة ثم قومى بتكرار هذا الروتين لمدة لا تقل عن أسبوع وستحصلين على نتائج إيجابية خلال فصل الشتاء.

وصفة طبيعية من زيت اللوز الحلو لمقاومة التجاعيد

المكونات:

ملعقة زيت لوز حلو

نصف ثمرة موزة مهروسة

ملعقة لبن حليب

ملعقة زيت الزيتون

ملعقة عسل نحل

الطريقة:

نخلط المكونات معا جيدا حتى نحصل على قوام كريمى متجانس.

بعدها نفرد القناع في حركات دائرية على الوجه والرقبة، ونتركه 20 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعد ذلك بماء فاتر.

ونكرر القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.