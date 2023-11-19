الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة، يقاوم التجاعيد ويحمى من الشيخوخة

فوائد زيت اللوز الحلو،
فوائد زيت اللوز الحلو، فيتو

فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة، زيت اللوز الحلو من أنواع الزيوت الطبيعية التى تستخدم للعناية بالبشرة والشعر لقيمتها الغذائية العالية.

وفوائد زيت اللوز الحلو للبشرة، عديدة لأنه غنى بالعناصر الغذائية المهمة التى تعزز من جمال البشرة وتحافظ على شبابها وينصح به الأطباء.

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن زيت اللوز الحلو من أفضل المكونات التى تستخدم للبشرة حيث يعد علاج لجميع مشكلات البشرة ويستخدم كما هو على البشرة كهدعلاج أو ترطيب يومي للبشرة قبل النوم لأهميته فى الحفاظ على البشرة.

Advertisements

القيمة الغذائية الموجودة في زيت اللوز

واضافت نادية، أن زيت اللوز الحلو يحتوى على العناصر الغذائية المهمة للبشرة مثل فيتامينات أ وه وب بالإضافة إلى الزنك والنحاس والأوميجا 3 و6، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة، وبالتالى هو يمد البشرة بالعناصر المهمة للحفاظ على جمالها.

 

فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة، فيتو 

 

 

فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة

وتابعت، أن من فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة:-

  • يرطب البشرة بعمق.
  • يعالج الندبات وآثار الجروح بالبشرة.
  • يوحد لون البشرة.
  • يساعد فى تخفيف الالتهابات بالبشرة.
  • يعمل على تفتيح البشرة.
  • يوحد لون البشرة.
  • يقاوم علامات التمدد بالبشرة
  • يقلل فرص ظهور التجاعيد بالبشرة.
  • مرطب جيد للبشرة الجافة فى الشتاء.
  • يساعد في علاج الهالات السوداء.
  • يساعد فى التخلص من آثار الشمس على البشرة.
  • يعيد حيوية وجمال البشرة بعد فقدان رونقها.
  • يعزز من نضارة البشرة وإشراقتها.

وتستعرض السطور التالية وصفات طبيعية للبشرة محضرة من زيت اللوز الحلو.

زيت اللوز الحلو لترطيب البشرة فى الشتاء

حاولى عدم استخدامه على البشرة بالشكل المباشر بمعنى وضعك لنقطتيتن منه على الأكثر بواسطة القطن ثم افرديه على الوجه وقومى باستخدامه مرتين خلال فترة الصباح ومرة قبل النوم مباشرة ثم قومى بتكرار هذا الروتين لمدة لا تقل عن أسبوع وستحصلين على نتائج إيجابية خلال فصل الشتاء.

وصفة طبيعية من زيت اللوز الحلو لمقاومة التجاعيد

المكونات:

ملعقة زيت لوز حلو
نصف ثمرة موزة مهروسة
ملعقة لبن حليب
ملعقة زيت الزيتون
ملعقة عسل نحل

الطريقة:

  • نخلط المكونات معا جيدا حتى نحصل على قوام كريمى متجانس.
  • بعدها نفرد القناع في حركات دائرية على الوجه والرقبة، ونتركه 20 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعد ذلك بماء فاتر.
  • ونكرر القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
txt

فوائد الزبادي بالليمون، يحمي القلب من الأمراض وينقص الوزن

txt

فوائد الجنزبيل بالليمون، يقوي الجهاز المناعي ويحمي القلب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة فوائد زيت اللوز الحلو زيت اللوز الحلو التجاعيد القيمة الغذائية الموجودة في زيت اللوز الحلو العناية بالبشرة نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

قناع الحمص واللبن لتفتيح البشرة السمراء

وصفة طبيعية لترطيب البشرة بعمق فى الشتاء

ماسكات لتبييض البشرة في البيت بأقل التكاليف والنتيجة مبهرة

أسباب تلف بشرتك وطرق علاجها واستعادة إشراقها

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

حالة الطقس غدا الإثنين 20-11-2023 في مصر

بيان عاجل من الحوثيين بشأن السفينة المختطفة في البحر الأحمر

بث مباشر، مباراة مصر وسيراليون، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة

قيادي بالحوثيين يكشف مفاجأة جديدة عن السفينة الإسرائيلية المختطفة بالبحر الأحمر

تصل لحد السيول، الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة غدا

المتحدث العسكري بصنعاء يكشف موقع اقتياد السفينة المختطفة من البحر الأحمر

منتخب مصر يتقدم على سيراليون بهدف في الشوط الأول

Advertisements

منوعات

المزيد

استطلاع صادم للرئيس الأمريكي بشأن التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة

إليسا عن حفلها في موسم الرياض: أنا محاطة بالحب السعودي

"إن شاء الله ولد" أفضل عمل إخراجي في "السينمائي الدولي لفن التصوير" ببولندا

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

الانتهاء من ترقية عدد من الموظفين في 21 وحدة بالجهات الحكومية

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

أقلها 200 شهيد.. أبشع مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يحرم شرعًا ويجرم قانونًا تشهير أحد الزوجين بالآخر سواء في الزوجية أو بعد الفراق

تفسير حلم النمل يمشي في المنام وعلاقته بالغيرة والحسد والهم والمرض

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية