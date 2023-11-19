أخبار مصر اليوم.. خريطة سقوط الأمطار والسيول غدا.. السكة الحديد تقرر تخفيض سرعة القطارات.. وحقيقة تعطيل الدراسة بمحافظة الجيزة غدا

نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:

ارشادات محافظة الجيزة للمواطنين من أجل مواجهة الطقس السيئ

وجهت محافظة الجيزة إرشادات للمواطنين من أجل مواجهة حالة الطقس السيئ للحد من مخاطر التقلبات الجوية:

وتمثلت النصائح فيما يلي:

-يجب على مرضى الحساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء الا للضرورة فقط.

- ارتداء الكمامة اثناء الخروج من المنزل في وجود العاصف الترابية، تجنبًا لدخول الهواء الى الشعب الهوائية.

- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

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تعرف على مشروعات النقل الأخضر فى مصر

تستعد وزارة النقل خلال الشهور القادمة للتشغيل التجريبي لمشروعات جديدة من مشروعات النقل الأخضر منها أتوبيس العاصمة والأتوبيس الترددي ومونوريل أكتوبر والمقرر دخول المشروعات الثلاث الخدمة قريبًا لتنضم إلى مشروعات المترو وقطار العاصمة التي تندرج تحت بند المشروعات الخضراء.

توقع الدكتور محمد على مستشار وزير النقل الأسبق، أن يكون عام 2024 عاما للوجستيات والنقل الاخضر فى مصر والعالم أجمع وأن يكون التركيز على النقل الصديق للبيئة.

خريطة سقوط الأمطار والسيول غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تصل لحد السيول على ووسط وشمال سيناء يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2:3 درجات مئوية

السكة الحديد تقرر تخفيض سرعة القطارات على بعض الخطوط لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تخفيض سرعة مسير القطارات على بعض الخطوط، وذلك نظرا إلى سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة علي أنحاء متفرقة من البلاد، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات.

تصل لحد السيول، الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تصل لحد السيول على وسط وشمال سيناء، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2:3 درجات مئوية



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الإثنين ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

كنز النقل البحري المدفون تحت الماء، ملايين الدولارات ثمن خردة السفن الغارقة

قال القبطان عبد المنعم محمد، عضو الاتحاد الدولي للنقل، إن عالم النقل البحري شهد خلال السنوات الأخيرة نموا في تجارة تخريد السفن عالميًا في ظل توقف عدد كبير من السفن عن العمل ودخول معظم الدول الكبرى تحت القوانين الملزمة لإعمار السفن والتي تحدد العمر الأقصى للسفن بنحو 25 عاما.

الانتهاء من ترقية عدد من الموظفين في 21 وحدة بالجهات الحكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر أكتوبر 2023.

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من ترقية عدد من الموظفين في 21 وحدة من وحدات الجهاز الإداري.

مفتي الجمهورية يستقبل المرشح الرئاسي فريد زهران وأعضاء حملته الانتخابية

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الأحد، المرشح الرئاسي فريد زهران -رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- وحملته الانتخابية، في مقر دار الإفتاء المصرية.

بعلم فلسطين، عروض رياضية وفنية بافتتاح البطولة العربية المدرسية مصر 2023 (صور)

افتتاح منذ قليل، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، البطولة العربية المدرسية مصر 2023، المقامة بنادي اتحاد الشرطة الرياضي.

وتضمن برنامج افتتاح البطولة العربية المدرسية طابور العرض للدول المشاركة (مصر – السعودية – الكويت – الأردن – سلطنة عمان – فلسطين – المغرب – الجزائر – لبنان – العراق – ليبيا)، بالإضافة إلى عرض رياضي وفني بأعلام فلسطين، كما ردد المشاركون في حفل الافتتاح هتافات تدعم فلسطين وغزة.

حقيقة تعطيل الدراسة بمحافظة الجيزة غدا

كشف مصدر مسئول في محافظة الجيزة، أنه لم يُصدر أي قرار من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تعطيل الدراسة غدا الإثنين بسبب الطقس، موضحا أنه على أساس ذلك فإن الدراسة منتظمة في مواعيدها دون أي تعطيل، ووفق القواعد المنظمة لها من قبل وزارة التربية والتعليم.

