الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حالة الطقس غدا الإثنين 20-11-2023 في محافظة الفيوم

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس علي محافظة الفيوم غدا، حيث يسود المحافظة طقس حار نهارا، معتدل ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 23 درجة نهارا، 15 درجة ليلا.

شروط قياس درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهي:

1-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء

2-لا يتأثر بالرياح

3- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة الطقس علي سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

Advertisements

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء في حيز هوائي غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل اخري، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة في الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضة لاشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبه العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالطقس الحار  .

ونوهت الأرصاد  أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًا خلال الفترة القادمة، نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علي الطقس

نصائح هيئة الأرصاد الجوية

تحذر الهيئة قائدي المركبات من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأن الظاهرة المؤثرة غدا  هي الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والتي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

 كما تستمر  فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 درجة مئوية

السواحل الشمالية  23 درجة مئوية

جنوب سيناء  25 درجة مئوية

شمال الصعيد   23 درجة مئوية

جنوب الصعيد  26 درجة مئوية

حالة الطقس غدا الإثنين 20-11-2023 في مصر

طوارئ بالمحافظات تحسبًا لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة

خدمات فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطقس حالة الطقس الطقس غدا الطقس اليوم درجات الحرارة

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الإثنين 20-11-2023 في مصر

الفيوم تفوز بجائزة المعلم المثقف في الموسم الثالث للمشروع الوطني للقراءة

طوارئ بالمحافظات تحسبًا لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة

محافظ الفيوم: حياة كريمة نفذت 1200 مشروع، تكلفت 20 مليار جنيه

الأكثر قراءة

شقيق العامري فاروق يكشف حالته الحرجة، وبكاء والديه في العناية يصيب جماهير الكرة بالحزن

العربية: جماعة الحوثي تستولي على سفينة إسرائيلية على متنها 22 شخصا

منتخب الشباب يتأخر برباعية نظيفة أمام تونس في الشوط الأول

حالة الطقس غدا الإثنين 20-11-2023 في مصر

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

ساويرس يعلق على رد أردوغان الصادم لألمانيا عن غزة: حديثه صحيح ومحرج

صحيفة عبرية تحذر من اقتراب الحرب الإقليمية، وقرار إسرائيلي بتوسيع الحرب ضد لبنان

نقابة الفلاحين الزراعيين تكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الإثنين 20-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الإثنين 20-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن ملعب مباراة منتخب مصر أمام سيراليون (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

دعاء الفجر لجلب الخير والرزق والبركة

تجلب الرزق والبركة، نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها

المزيد
الجريدة الرسمية