الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تكليفات عاجلة من محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز لمواجهة الأمطار (صور)

انتشار سيارات شفط
انتشار سيارات شفط المياه في الجيزة، فيتو

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،  رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة، للتعامل مع هطول الأمطار وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لسقوط أمطار بعدد من القطاعات.

تكليفات محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لانتشار الأجهزة والمعدات وسيارات شفط الأمطار بمنازل ومطالع الكبارى والأنفاق وبمحيط المحاور والطرق الرئيسية والنقاط الساخنة والتى تم تحديدها مسبقًا بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة مشددًا على استمرار وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات الطقس، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الجيزة على أن يتم توفير حملات مركزية يتم توجيهها إلى النقاط التي بحاجة الى تدعيم للفرق والمعدات وذلك لتسهيل حركة سير المواطنين وعدم تأثر الحركة المرورية.

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غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن 


وأكد المحافظ على الإنعقاد الدائم لغرفة عمليات المحافظة للتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن ومختلف الأجهزة المعنية، وذلك للتعامل مع أي طوارئ، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين والخاصة بتراكمات مياه الأمطار على رقم طوارئ 114.

حالة الطقس غدا الإثنين 


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على سيناء، لطيفا ليلا.

ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئي على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء).

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توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمركزي للتنظيم والإدارة لمكافحة الفساد

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