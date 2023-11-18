إحصائية رسمية: 30 ألف إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

مجزرة الفاخورة، كشف المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة: أن عدد الإصابات تجاوز 30 ألف إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي وحتى الآن.

حصيلة مجزرة الفاخورة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: أن حصيلة مجزرة الفاخورة بلغ 200 شهيد وجريح. ولفت إلى أن 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان سواء بدمار كلي وجزئي.



معاناة مستشفى الشفاء

وأشار المكتب الإعلامي في غزة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بطرد أكثر من 500 مريض وجريح من مستشفى الشفاء، مؤكدًا أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة في تحويل مجمع الشفاء لثكنة عسكرية.



الاحتلال يرتكب مجزرة بشعة في الفاخورة

وتصدرت مجزرة الفاخورة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تريند مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتكب طيران الاحتلال واحدة من أبشع المجازر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجزرة الفاخورة، التي استشهد فيها المئات.

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وعن مجزرة الفاخورة، فإن المحتل الإسرائيلي أقدم على ارتكاب جريمة من أبشع جرائمه اليوم، حيث قصف مدرسة للأونروا، تؤوي نازحين من قطاع غزة، وتُعد مجزرة الفاخورة، التي ارتكبها الاحتلال اليوم داخل مدرسة للنازحين ليست الأولى، فقد قامت قوات الاحتلال بارتكاب مجزرة داخل المدرسة قبل أسبوعين، وسقط فيها عشرات الشهداء والمصابين، عندما قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة، التي تضم نازحين في مخيم جباليا بقطاع غزة.

من جانبه قال محمد زقوت، المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة، اليوم السبت، أن معظم مرضى العناية المركزة في مستشفى الشفاء فارقوا الحياة.



وأضاف زقوت أن الجيش الإسرائيلي يماطل ويمنع خروج الجرحى من مستشفى الشفاء.

وتابع المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة: هناك 36 طفلًا في مستشفى الشفاء وعدد من مرضى الكلى.

وأكد زقوت، في تصريحاته أن وضع الكادر الطبي وحال المستشفى صعب جدًّا، والماء والكهرباء مقطوعان منذ أكثر من أسبوع".

بدوره، قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة، الدكتور منير البرش، إنهم يغادرون الآن مجمع الشفاء ويتجهون نحو الجنوب، وذلك بعدما طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلاء المستشفى من الجرحى والمصابين.

وأضاف البرش، خلال تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن خمسة أطباء لا يزالون في المجمع للإشراف على عملية تنسيق خروج الجرحى، مشيرًا إلى أن 120 جريحًا لا يزالون داخل مجمع الشفاء من أصل 650.

وتابع: "الأطفال الخدج لا يزالون داخل المستشفى، ونحن على تواصل مع الصليب الأحمر بشأنهم. نسمع الجرحى ولا نستطيع مساعدتهم والناس يموتون".

وأكد المدير العام لوزارة الصحة أن "جنود الاحتلال كانوا يتجولون داخل المستشفى وقناصتهم ينتشرون"، مشيرًا إلى أنهم حتى اللحظة قطعوا "مسافة كيلومترين مشيًا والمنطقة مدمرة بالكامل".