قبل بدء عرضه، كل ما تريد معرفته عن مسلسل العودة

مسلسل العودة، اقترب موعد عرض مسلسل العودة الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، والمسلسل من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم شريف سلامة.

مواعيد عرض مسلسل العودة

سوف ينطلق مسلسل العودة ابتداءً من يوم ٢٦ نوفمبر، وسوف يعرض المسلسل على شاشة dmc في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 2 صباحا للمرة الأولى، والمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا، ويعرض المسلسل أيضا عبر قناة dmc drama في تمام الساعة 11 مساء، ويعرض كذلك عبر منصة watch it.

أبطال مسلسل العودة

ويشارك فى مسلسل العودة عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم شريف سلامة ومحمد على رزق، وعصام السقا وحمزة العلى ومحمد رضوان وتارا عماد وبسنت شوقي ووليد فواز. ومن تأليف أمين جمال وأحمد أبو زيد توفيق ومن إخراج أحمد حسن.

تفاصيل مسلسل العودة

ومسلسل العودة تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ويناقش مسلسل العودة بعض القضايا الهامة في المجتمع، ولقد تم تصوير العمل في الأقصر، وهو مكون من 30 حلقة.

مسلسل ورق التوت

يذكر أن مسلسل ورق التوت هو أحدث أعمال شريف سلامة وتدور أحداث مسلسل ورق التوت في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم يتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم، ويعالج العمل الفني بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحديد النسل، الجھل، الإضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي، والمشاكل الطبقیة وغيره.

ويعدّ مسلسل ورق التوت تجربة فريدة من نوعها، ومختلفة عما هو سائد في نوعية النص والحكاية التي كتبها عبادة نجيب، وطريقة تنفيذها مع المخرج حسام علي، الذي سبق وقدم أجمل أعمال مصرية مميزة منها “القاهرة كابول” في رمضان الماضي و"الرحلة" في رمضان 2018.

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