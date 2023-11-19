الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

قبل بدء عرضه، كل ما تريد معرفته عن مسلسل العودة

شريف سلامة، فيتو
شريف سلامة، فيتو

مسلسل العودة، اقترب موعد عرض مسلسل العودة الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، والمسلسل من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم شريف سلامة.

مواعيد عرض مسلسل العودة

سوف ينطلق مسلسل العودة ابتداءً من يوم ٢٦ نوفمبر، وسوف يعرض المسلسل على شاشة dmc في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 2 صباحا للمرة الأولى، والمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا، ويعرض المسلسل أيضا عبر قناة dmc drama في تمام الساعة 11 مساء، ويعرض كذلك عبر منصة watch it.

أبطال مسلسل العودة

ويشارك فى مسلسل العودة عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم شريف سلامة ومحمد على رزق، وعصام السقا وحمزة العلى ومحمد رضوان وتارا عماد وبسنت شوقي ووليد فواز. ومن تأليف أمين جمال وأحمد أبو زيد توفيق ومن إخراج أحمد حسن. 

تفاصيل مسلسل العودة 

ومسلسل العودة تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ويناقش مسلسل العودة بعض القضايا الهامة في المجتمع، ولقد تم تصوير العمل في الأقصر، وهو مكون من 30 حلقة.  

مسلسل ورق التوت 

يذكر أن مسلسل ورق التوت هو أحدث أعمال شريف سلامة وتدور أحداث مسلسل ورق التوت في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم يتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم، ويعالج العمل الفني بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحديد النسل، الجھل، الإضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي، والمشاكل الطبقیة وغيره.

ويعدّ مسلسل ورق التوت تجربة فريدة من نوعها، ومختلفة عما هو سائد في نوعية النص والحكاية التي كتبها عبادة نجيب، وطريقة تنفيذها مع المخرج حسام علي، الذي سبق وقدم أجمل أعمال مصرية مميزة منها “القاهرة كابول” في رمضان الماضي و"الرحلة" في رمضان 2018. 

مسلسل صوت وصورة، ماذا يحدث في الحلقة 27؟

بداية عرض مسلسل "زينهم" على ON وwatch it، اليوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements

مسلسل العودة العودة شريف سلامة مواعيد عرض مسلسل العودة أبطال مسلسل العودة الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

مسلسل صوت وصورة، ماذا يحدث في الحلقة 27؟

بداية عرض مسلسل "زينهم" على ON وwatch it، اليوم

فيديو طريف لـ هايدن كريستنسن وآريانا جرينبلات من كواليس مسلسل Ahsoka

المخرجة شيرين عادل تكشف لـ فيتو تفاصيل مسلسل تيتة زوزو مع إسعاد يونس

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

حالة الطقس غدا الإثنين 20-11-2023 في مصر

بث مباشر، مباراة مصر وسيراليون، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة

بيان عاجل من جيش الاحتلال على اختطاف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، تفاصيل اختطاف الحوثيين سفينة بالبحر الأحمر (صور)

منتخب الشباب يسقط برباعية أمام تونس في بطولة شمال أفريقيا

11 لاعبُا على مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام سيراليون

شقيق العامري فاروق يكشف حالته الحرجة، وبكاء والديه في العناية يصيب جماهير الكرة بالحزن

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الإثنين 20-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الإثنين 20-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

8 حالات يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النمل يمشي في المنام وعلاقته بالغيرة والحسد والهم والمرض

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

دعاء الفجر لجلب الخير والرزق والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية