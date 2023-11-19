الأحد 19 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بداية عرض مسلسل "زينهم" على ON وwatch it، اليوم

بوستر مسلسل زينهم،
بوستر مسلسل زينهم، فيتو

تبدأ قناة ON في عرض مسلسل “زينهم” الذي يقوم ببطولته أحمد داود في أول بطولاته الدرامية المطلقة، وذلك بداية من اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر.

وتزامنًا مع عرضه على شاشة ON سيتم عرضه أيضًا على منصة watch it، حيث سيتم توفير الحلقات على المنصة بمجرد عرضها على شاشة التليفزيون.

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، وعدد من النجوم الآخرين، ومنهم عماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد علي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل، ومأخوذ عن رواية أصدقائي الموتى شكرا للدكتور محمد جاب الله.

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قصة مسلسل زينهم

المسلسل يدور حول الطبيب الشاب حمادة إبراهيم الذي يتم تعيينه في مصلحة الطب الشرعي، ويستلم عمله تحت قيادة الطبيب الشرعي الذي يكبره قليلًا وقضى عدة سنوات قبله في هذا المجال وهو الدكتور زينهم زكريا، حيث يقضيان معًا ورديات الليل في المشرحة، ويواجهان سويًا الكثير من القضايا المعقدة والصعبة، والظواهر الغامضة الغريبة.

برومو المسلسل

وكان الفنان أحمد داود  قد طرح في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" البرومو التشويقي للمسلسل.

وسيطر الغموض والتشويق على البرومو، إذ ظهر أحمد داود وهو طبيب شرعى يعمل فى مشرحة، ويأتى إليه كريم قاسم للعمل معه، وفى انتظار العديد من المواقف التى تحدث لهم من تعاملهم مع الموتى.

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