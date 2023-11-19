الأحد 19 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تفاصيل مسلسل صوت وصورة الحلقة 27

حنان مطاوع، فيتو
حنان مطاوع، فيتو

مسلسل صوت وصورة، شهدت الحلقة ٢٧ من مسلسل صوت وصورة، مواصلة سعاد الضغط على عبد الغني ليأتي بابنته لتعيش معهم وتدفعه للذهاب إلى رضوى لإخبارها بالأمر وتحاول رضوى إثنائهما عن الأمر وتدخل الضابط حسين.

ويحتشد بعض من مؤيدي رضوى أثناء ترحيلها، ويكتشف الضابط حسين تعاطف خفي تجاه رضوى ويذهب للقاء لطفي عبود ليحادثه في الأمر.

بينما تأتي ماحدة علوان وتعيد تهديدها لنيرمين كما هددت إيهاب من قبل، ويخبر إيهاب حبيبته نيرمين بأن محام سابق كان يعمل لدى ماجدة لديه مستندات تدينها، وتقرر سعاد طرد عبد الغني من منزلها بعدما رفض أن يحضر لها ابنة رضوى، وفي آخر مسلسل صوت وصورة تذهب نيرمين إلى رضوى.

 

الحلقة ٢٦ من صوت وصورة 

كشفت الحلقة ٢٦ من مسلسل صوت وصورة عن مفاجأة غير متوقعة، وهي زواج سر تم بين ماجدة علوان وعصام الصياد لمدة ٦ شهور، ولقد كشف عن هذه المفاجأة إيهاب ابن خالة نيرمين بعد بحث.

صدمت نيرمين من الخبر وواجهت ماجدة التي لم تنكر، ولكنها نصحتها ألا تخبر أحدًا بالأمر، بينهما هددت ماجدة إيهاب خاصة أنه هو من أخبر نيرمين بالأمر، وخلال الحلقة لا تزال الشرطة تحقق مع رضوى وفوفا وصابرين.

ناردين فرج في دائرة الشك

تألقت الفنانة ناردين فرج في مسلسل صوت وصورة بشخصية ماجدة المحامية التي تدافع عن جبهة عصام الصياد وأسرته خاصة أنها تجمعها قرابة مع زوجته نيرمين “نجلاء بدر”، وخلال حلقات المسلسل اتجهت أصابع الاتهام إلى معظم الأبطال وكانت ماجدة خارج دائرة الشك، ولكن مؤخرًا بدأت تثير الشكوك حولها وهذه بعض الأسباب التي قد تدفع بعض الجمهور للشك فيها أن تكون هي من ارتكبت الجريمة أو أنها تعلم الجاني وتتستر عليه: 

١- إصرار ماجدة ومحاولاتها الممكنة وغير الممكنة للإيقاع برضوى وإقناع الجميع أنها المذنبة

٢- سعيها الحثيث للبحث عن رضوى لإنهاء القضية 

٣- إرسال أحد مساعديها في المكتب سيدة للتخلص من رضوى داخل السجن 

٤- وجود لغز غامض فيما يخص علاقتها بعصام الصياد 

٥- تجنب الخوض والبحث عن أي دليل آخر يمكن أن يبعد التهمة عن رضوى وكأنها لا تريد أن تنظر العدالة لأي متهم غيرها. 

صوت وصورة يواصل تربعه على قائمة الأكثر مشاهدة

ويواصل مسلسل صوت وصورة تربعه على قائمة الأكثر مشاهدة على منصة واتش ات، وذلك للأسبوع الثالث ولقد احتفت الفنانة حنان مطاوع بهذا الأمر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقة “الحمد لله”.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة 

 ويعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، كما يعرض المسلسل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، ويعرض المسلسل كذلك على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

 وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

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