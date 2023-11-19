الأحد 19 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الجنزبيل بالليمون، يقوي الجهاز المناعي ويحمي القلب

الجنزبيل بالليمون
الجنزبيل بالليمون وفوائده، فيتو

فوائد الجنزبيل بالليمون، للصحة عديدة وهامة، وقد يربطها الكثيرين بكونه المشروب الرسمي للتخلص من الوزن الزائد، في حين أن فوائد الجنزبيل بالليمون تمتد لأكثر من ذلك، فهناك العديد من الفوائد الصحية للجنزبيل وحده، كما أن لليمون فوائد صحية عديدة، وتزداد هذه الفوائد عند دمجهما معًا في مشروب 

فوائد الجنزبيل بالليمون للصحة

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الجنزبيل بالليمون للصحة عديدة، وهو ما تستعرضه.

المساعدة في فقدان الوزن

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يحتوي الزنجبيل على مركبات تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي وزيادة حرق الدهون، كما أن الليمون يساعد على تقليل مقاومة الأنسولين، مما يساهم في فقدان الوزن.

تخفيف الغثيان

يعد الزنجبيل من الأعشاب التقليدية المستخدمة لتخفيف الغثيان، كما أن الليمون يساعد أيضًا في تقليل الغثيان، خاصةً الغثيان الناتج عن الحمل أو العلاج الكيميائي.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

من فوائد الجنزبيل بالليمون تحسين صحة الجهاز الهضمي؛ فالجنزبيل يعمل على تخفيف عسر الهضم والإمساك، كما أن الليمون يساعد على إزالة السموم من الجسم وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

تقوية جهاز المناعة

من فوائد الجنزبيل بالليمون تقوية الجهاز المناعي؛ فيحتوي الجنزبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

من فوائد الجنزبيل بالليمون تحسين صحة القلب والاوعية الدموية؛ فالجنزبيل يساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، كما أن الليمون يساعد على خفض ضغط الدم أيضًا.

التقليل من خطر الإصابة بالسرطان

من فوائد الجنزبيل بالليمون، التقليل من خطر الإصابة بالسرطان؛ لأن الجنزبيل يحتوي على مركبات قد تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، كما أن الليمون يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على حماية الخلايا من التلف.

بالإضافة إلى هذه الفوائد، فإن الزنجبيل بالليمون مشروب منعش ولذيذ يمكن تناوله في أي وقت من اليوم.

الجنزبيل بالليمون

طريقة تحضير الجنزبيل بالليمون

لتحضير الجنزبيل بالليمون، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قطعي قطعة صغيرة من الجنزبيل الطازج إلى شرائح.

ضعي شرائح الزنجبيل في كوب من الماء المغلي.

أضيفي عصير ليمونة واحدة.

غطي الكوب واتركيه لمدة 10 دقائق.

صفي الماء ثم اشربيه.

يمكنك إضافة العسل أو السكر إلى الجنزبيل بالليمون حسب الرغبة.

فوائد الزنجبيل، يعالج الغثيان ويسكن الألم ويحسن الهضم

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