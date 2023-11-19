ضبط 13 ألف عبوة سجائر بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء في الأقصر ومطروح

واصل قطاع الأمن العام بوازارة الداخلية تحت قيادة اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، حملاته وجهوده، لملاحقة تجار ومهربي السجائر، بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها الرسمية المعلن عنها.. وفى هذا الإطار تمكن القطاع من ضبط عاطل وسائق وبحوزتهما ما يقرب من 15 ألف علبة سجائر مهربة.

حيث تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط (عامل) أثناء قيادته تروسيكل "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة إسنا، وبتفتيش التروسيكل عثر بداخله على 4 كراتين تحتوى على سجائر مختلفة الأنواع، وبلغ إجمالى السجائر المضبوطة 2400 علبة، وتبين أن سائق التروسيكل لا يملك فواتير خاصة بتلك السجائر، تمت مصادر المضبوطات واقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة,



كما تمكن القطاع ا بمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط (سائق) أثناء استقلاله سيارة ملاكى وبحوزته ( 11250 علبة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع.. وتبين من خلال الفحص والتحري أن تلك السجائر مهربة من الجمارك، وبمواجهة السائق اقر بحيازته للسجائر المهربة بغرض الاتجار وللاستفادة من فارق الأسعار.



تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعتين وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما.

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