مقتل وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية
لقى شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين فى مشاجرة بسبب خلافات على الحراسة بالقليوبية.
تلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها ( 5 أشخاص " مُصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم").
بالانتقال وسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين ( 3 آخرين) جميعهم مقيمون بشبين القناطر وذلك حال تواجدهم بدائرة المركز، لنزاع على خفرة حراسة بذات المنطقة، تعدى خلالها الطرف الثانى عليهم بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم مستخدمين (طبنجة- فرد محلى- سلاح أبيض "مطواة").
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن (الأسلحة المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة "طبنجة بخزينتها 3 طلقات، فرد محلى وطلقتين، مطواة")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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