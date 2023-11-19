الأحد 19 نوفمبر 2023
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حوادث

مقتل وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

مشاجرة،فيتو
مشاجرة،فيتو

 لقى شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين فى مشاجرة بسبب خلافات على الحراسة بالقليوبية.
 تلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها ( 5 أشخاص " مُصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم"). 

بالانتقال وسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين ( 3 آخرين) جميعهم مقيمون بشبين القناطر  وذلك حال تواجدهم بدائرة المركز، لنزاع على خفرة حراسة بذات المنطقة، تعدى خلالها الطرف الثانى  عليهم بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم مستخدمين (طبنجة- فرد محلى- سلاح أبيض "مطواة").

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن (الأسلحة المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة "طبنجة بخزينتها 3 طلقات، فرد محلى وطلقتين، مطواة")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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شبين القناطر مديرية أمن القليوبية مشاجرة بالقليوبية مركز شرطة الخانكة

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