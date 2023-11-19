الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأعلى للآثار: نفاد تذاكر شهر نوفمبر لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة المقام في أستراليا

معرض رمسيس وذهب الفراعنة،فيتو
معرض رمسيس وذهب الفراعنة،فيتو

أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن بيع 110 آلاف تذكرة من تذاكر معرض رمسيس وذهب الفراعنة المقام بمتحف أستراليا في مدينة سيدني، حيث تم نفاد جميع تذاكر الزيارة المخصصة لشهر نوفمبر.

 

بداية فتح أبواب معرض رمسيس وذهب الفراعنة لدخول الزائرين 

وشهد معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" المقام بمتحف سيدني في أستراليا خلال الساعات الأولى من فتح أبوابه للجمهور أمس الست، إقبالًا كثيفًا، حيث اصطف آلاف الزائرين أمام مدخل متحف أستراليا بمدينة سيدني المقام به المعرض للدخول والاستمتاع بما يعرضه من قطع أثرية متميزة والتعرف عن قرب بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

 

افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة 

وشهد مراسم الافتتاح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وJohn grahan وزير الفنون والموسيقى والسياحة والأعمال بأستراليا، ود. كيم ماكاي مديرة متحف أستراليا، والسفير محمد خيري القنصل العام لمصر بمدينة سيدني بأستراليا، والوفد الرسمي المشارك من وزارة السياحة والآثار، وأكثر من 500 مدعو من كبار الشخصيات العامة والحكومية وأعضاء مجلس أمناء المتحف وعدد من علماء الآثار ومتخصصي السياحة باستراليا وعميد الجالية المصرية في استراليا بالإضافة إلى عدد من المؤثرين والمدونين والمشاهير من رجال الفن والموسيقي بأستراليا.

وأعرب الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن سعادته بهذا التوافد الكبير لزيارة المعرض في اليوم الاول من افتتاحه، والذي يبشر بنجاح منقطع النظير للمعرض بانتهاء مدة عرضه.

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جدير بالذكر أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة تم افتتاحه رسميا أول أمس في احتفالية كبري وسط اهتمام بالغ وبحضور أكثر من 500 مدعو من كبار الشخصيات العامة والحكومية ومتخصصي علم الآثار في استراليا والمؤثرين والمدونين.

المحطات الخارجية لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة

وبدأ معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" رحلته خارج مصر في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في إبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس.

 مقتنيات معرض رمسيس وذهب الفراعنة

ويضم المعرض 182 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك "رمسيس الثاني"، وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

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