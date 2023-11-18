السبت 18 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا يفتح أبوابه لدخول الزائرين

معرض رمسيس وذهب الفراعنة،فيتو
معرض رمسيس وذهب الفراعنة،فيتو

 يفتح معرض رمسيس وذهب الفراعنة المقام بمدينة سيدني الأسترالية، اليوم السبت، أبوابه لاستقبال الزائرين للدخول للزيارة ومشاهدة القطع الأثرية المعروضة به.

وافتتح مساء أول أمس الخميس، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،  معرض رمسيس وذهب الفراعنة رسميًا، وذلك على أنغام موسيقى أغاني كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي "أم كلثوم"، وأنغام الموسيقى الشرقية لأشهر المغنيين المصريين من جيل الرواد.

افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة 

 وشهد مراسم الافتتاح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وJohn grahan وزير الفنون والموسيقى والسياحة والأعمال بأستراليا، ود. كيم ماكاي مديرة متحف أستراليا، والسفير محمد خيري القنصل العام لمصر بمدينة سيدني بأستراليا، والوفد الرسمي المشارك من وزارة السياحة والآثار، وأكثر من 500 مدعو من كبار الشخصيات العامة والحكومية وأعضاء مجلس أمناء المتحف وعدد من علماء الآثار ومتخصصي السياحة باستراليا وعميد الجالية المصرية في أستراليا بالإضافة إلى عدد من المؤثرين والمدونين والمشاهير من رجال الفن والموسيقي بأستراليا.

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معرض رمسيس وذهب الفراعنة

 كما حرص الحضور على زيارة القاعات المخصصة للمعرض بالمتحف، حيث أعربوا عن ولعهم بالملك رمسيس الثاني وبالحضارة المصرية العريقة مما زاد من شغفهم لزيارة مصر والتعرف عن قرب عن الحضارة المصرية القديمة وزيارة الأماكن التي جاءت منها هذه القطع الأثرية وخاصة تلك الخاصة بالملك رمسيس الثاني ومشاهدة ما شيده من معابد ومقاصير ومقابر له ولزوجته الملكة نفرتاري، بالإضافة إلى الاستمتاع بكافة المقومات السياحة الموجودة بالمقصد السياحي المصري من منتجات وأنماط سياحية متنوعة ومختلفة.

المحطات الخارجية لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة

تجدر الإشارة إلى أن معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" كان قد بدأ رحلته خارج مصر في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في إبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويضم المعرض في رحلته بمدينة سيدني 182 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك "رمسيس الثاني"، وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

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إفتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الملك رمسيس الثاني رمسيس وذهب الفراعنة معرض رمسيس وذهب الفراعنة

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