السبت 18 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

إقبال جماهيري ضخم على معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا

معرض رمسيس وذهب الفراعنة،
معرض رمسيس وذهب الفراعنة، فيتو

شهد معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" المقام بمتحف سيدني في أستراليا خلال الساعات الأولى من فتح أبوابه للجمهور إقبالًا كثيفًا، حيث اصطف آلاف الزائرين أمام مدخل متحف أستراليا بمدينة سيدني المقام به المعرض للدخول والاستمتاع بما يعرضه من قطع أثرية متميزة والتعرف عن قرب بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف استراليا

وأعرب الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن سعادته بهذا التوافد الكبير لزيارة المعرض في اليوم الاول من افتتاحه، والذي يبشر بنجاح منقطع النظير للمعرض بانتهاء مدة عرضه، حيث تم حتى الآن بيع 110 آلاف تذكرة من تذاكر المعرض ونفاذ جميع تذاكر الزيارة المخصصة لشهر نوفمبر.

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جدير بالذكر أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة تم افتتاحه رسميا أول أمس في احتفالية كبري وسط اهتمام بالغ وبحضور أكثر من 500 مدعو من كبار الشخصيات العامة والحكومية ومتخصصي علم الآثار في استراليا والمؤثرين والمدونين.

المحطات الخارجية لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة

وبدأ معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" رحلته خارج مصر في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في إبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس.

 مقتنيات معرض رمسيس وذهب الفراعنة

ويضم المعرض 182 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك "رمسيس الثاني"، وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

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معرض رمسيس وذهب الفراعنة متحف استراليا رمسيس وذهب الفراعنة أستراليا مدينة سيدني المجلس الأعلي للأثار الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

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