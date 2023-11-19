طوارئ بالمحافظات لمواجهة المنخفض الجوي.. التنمية المحلية توجه بنشر سيارات سحب مياه الأمطار بالشوارع.. وتحذيرات من الاقتراب من الأشجار وأعمدة الإنارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من بدء تأثر البلاد بمنخفض جوي عميق يتمركز على شرق البحر المتوسط، حيث تنخفض درجات الحرارة بدء من اليوم الأحد على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وسيناء، بقيم تتراوح من 2: 3 درجات مئوية، ويجعل المنخفض الطقس متقلب وماطر ويميل إلى البرودة نسبيًا.

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التي تتعرض لها المحافظات خلال الـ ٢٤ ساعة القادمة، وذلك نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظات والسواحل الشمالية اليوم الأحد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

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وزير التنمية المحلية يكلف غرف العمليات وإدارة الأزمات بمتابعة عمليات سقوط الأمطار في المحافظات

وكلف وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات، للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وكان اللواء هشام آمنة، تلقى تقريرًا اليوم من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول متابعة جهود المحافظات والإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها لمواجهة عدم الاستقرار في الطقس والرياح الشديدة التي تتعرض لها العديد من المحافظات.

رفع درجة الاستعداد القصوي في محافظة الإسكندرية

وأشار التقرير إلى أنه في محافظة الإسكندرية قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، كما وجه الشريف برفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظة مع المتابعة الآنية داخل غرفة الأزمات والطوارىء، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏في القيادة أثناء هطول الأمطار، وتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم وضع السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

تعطيل الدراسة في مطروح والإسكندرية، استعدادات المحافظات لاستقبال موسم الأمطار

وأوضح تقرير غرفة العمليات أنه في محافظة مطروح قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة اليوم الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصا على سلامة الطلاب.

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، الاستعدادات اللازمة لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدن مطروح، مع رفع درجة الاستعداد وتأهب وجاهزية جميع الجهات المعنية بالمحافظة وتعاونها في جهود إزالة وسحب أي تراكمات مياه أمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون بين مدن ومراكز المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية والصحة والإسعاف وشركة الكهرباء، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وكذلك الجاهزية لسحب أي تراكمات مياه أمطار على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية، وبالشوارع الداخلية.

كما اتخذت المحافظة إجراءاتها لمنع خروج اليخوت والتنبيه علي رؤساء الشواطئ بقطع التيار الكهربائي في رخص الإشغالات حرصًا على سلامة المواطنين والممتلكات.

توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط

وأشار تقرير الغرفة الي أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعلن عن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، من اليوم الأحد ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ حيث تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط والتي تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية وتتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة

محافظ كفر الشيخ يكلف رؤساء المدن بالتعامل الفوري مع تبعات التغيرات المناخية

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

وشدد على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

غرفة عمليات التنمية المحلية تتابع رفع نواتج الأمطار بمدينة بسيون

كما أضاف تقرير غرفة العمليات الذي تلقاه الوزير أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع جهود الوحدات المحلية بمركز ومدينة بسيون بالغربية فيما يخص رفع نواتج الأمطار أولا بأول وسط أجواء ممطرة، تزامنا مع تعرض المحافظة لموجة من عدم استقرار الأحوال الجوية، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى وحتى انتهاء موجة الطقس مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء وشركة مياه الشرب وشركة الكهرباء على مدار ٢٤ ساعة، وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع أي ٱثار ناتجة.

نشر سيارات ومعدات شفط المياه التابعة للوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار

وقامت المحافظة بنشر سيارات ومعدات شفط المياه التابعة للوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار، لسرعة الانتهاء من الأعمال، لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد ترددًا مستمرًا من المواطنين كالمستشفيات والبنوك والمدارس والمواقف.

وزير التنمية المحلية يطالب رؤساء المراكز والمدن بالتواجد في الشوارع علي مدار اليوم

وفي هذا السياق طالب وزير التنمية المحلية بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها للتعامل الفوري مع أي مستجدات، والتأكد من تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات الأمطار لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وشدد اللواء هشام آمنة، على استمرار التنسيق المستمر بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارات المرور والحماية المدنية.

وزير التنمية المحلية يناشد المواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن أي أشجار بسسبب الطقس السيئ

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافات الأمان؛ تجنبا للتعرض للحوادث المرورية حتى الاستقرار في حالة الطقس.